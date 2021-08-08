Bakan Ersoy: Yanan bölgelere en büyük destek normalleşmeye katkı sağlamak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, orman yangınlarının sönmesiyle iptallerin azaldığını, rezervasyonların arttığını belirtip yangından etkilenen bölgelere yapabilecek en büyük yardımın normalleşmeye katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum’da bir otelde Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle toplantıda bir araya geldi.

Bodrum’da yaşanan yangın sürecinin ve ardından atılacak adımların konuşulduğu toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Bakan Ersoy, toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu.

“HIZLICA ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLADIK”

Orman yangılarına dikkati çeken Bakan Ersoy, “Birkaç haftadır özellikle kıyı kentlerimizde büyük bir yangınla mücadele vardı. Dün itibariyle Bodrum, Marmaris ve Antalya bölgelerinde yangın söndürüldü. Bu yangınlarda emeği geçen bakanlıklarımıza, özveriyle söndürme çalışmalarına katılan halkımıza ve emeği geçen kurumlarımıza şükranlarımı sunmak istiyorum. Bundan sonra hızlı bir şekilde bölgedeki hasarların telafisi ve doğanın tekrar kazanımı için hızlıca çalışmalarımıza başladık. Hızlı bir şekilde sonuçlandıracağız. Bölgede yaptığımız toplantılarda bugün de Bodrum da ticaret odaları, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin katılımıyla bölgenin acil ihtiyaçları ve sorunları ile ilgili toplantı geliştirdik” dedi.

“BURADA HAYAT HIZLI BİR ŞEKİLDE NORMALLEŞMEYE DEVAM EDİYOR”

Yangının sönmesine rağmen bölgeye hala yardım gönderilmesinin sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler tarafından gündeme getirildiğine dikkat çeken Bakan Ersoy, şunları söyledi;

*Burada artık yangın söndürüldü. Bölge halkımızın ricası, artık yardım malzemesi gönderilmesi yerine bölgeye gelinmesi. Bölgeye yapabileceğimiz en büyük yardım normalleşme sürecine katkı sağlamak. Sönmüş olan yangının ardından hızlı bir şekilde normal düzene geçilmesi.

*Bu bağlamla ilgili bölgedeki bütün hazırlıklar tamamladı. Burada hayat hızlı bir şekilde normalleşmeye devam ediyor. Bundan sonra Çeşme bölgesine geçeceğiz. Ardından da Antalya bölgesine döneceğim. Bodrum’da önemli turizm bölgelerimizden biri.

*Türkiye’nin markalarından biri. Hızlı bir şekilde tekrar normal hayata döndüğümüzü baştan sona tüm dünyaya anlatmamız gerekiyor. Halkımızdan da tek istediğimiz burada normalleşme süreci gereği bir yemek yemeleri, tekrar konaklama ve tatil planlarını bu bölgelerde yapmaları. Desteklerinden ve katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyoruz.

*Çok güzel bir dayanışma örneği sergilendi. Özellikle kurumlarımız ve halkımızla birlikte el birliğiyle sonuç alındı. İnşallah bundan sonra böyle felaketlerin başımıza gelmemesi için gerekli önlemleri de hep beraber alarak daha güçlü bir şekilde bölgenin normalleşmesini sağlayarak tekrar ekonomiyi hızlandıracağız.

*Herkese katılımlarından dolayı desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yangın sırasında tabi ki geçiş iptalleri oluyor ama rezervasyonlarda akmaya devam ediyor. Artık yangının sönmesiyle birlikte iptallerin azaldığını rezervasyonların çoğaldığını görüyoruz.

*Eski düzenin çok çabuk şekilde geleceğini düşünüyoruz. Havalimanında da hızlı bir artış başladı. Dediğim gibi, bölge hızlı bir şekilde normale dönecek. En büyük destek bu saatten sonra normalleşmenin başta Türkiye olmak üzere tüm dünyaya gösterilmesidir. DHA

İlginizi Çekebilir 11 gündür devam eden yangında bir kötü haber daha! Evler boşaltıldı, yangın Denizli sınırına dayandı