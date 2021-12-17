Bakan Nebati kira hesabını nasıl yaptı?

Avrupa ile Türkiye arasında asgari ücret ve kira karşılaştırması yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Türkiye'de konut kirasının ortalama 1261 TL olduğunu söyledi. Betam araştırmasına göre, ortalama kira Türkiye'de 2500 TL, İstanbul'da 3800 TL. Rakamın enflasyonla birlikte çok daha yükseğe çıkması bekleniyor.

Emre DEVECİ

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, Avrupa ülkelerindeki asgari ücretler ve kiralar ile Türkiye’yi karşılaştırdı.

Ancak karşılaştırmada ciddi tutarsızlıklar dikkat çekti.

Nebati, “Berlin'de asgari ücret 1585 Euro iken şehir merkezindeki bir kira 1969 Euro, Amsterdam'da 1701 Euro ücret varken 2 bin 622 Euro kira, Paris'te 1555 Euro asgari ücret varken 2 bin 750 Euro kira, Türkiye'de yeni ücretimiz 4 bin 250 lira 40 kuruş, kira şehir merkezinde 1261 Türk Lirası” dedi.

AVRUPA RAKAMI 2021, TÜRKİYE’DEKİ 2022’DEN

Bakan Nebati’nin karşılaştırmasında göze çarpan ilk tutarsızlık, Avrupa’daki asgari ücretler için 2021 yılı rakamlarını kullanırken, Türkiye için 2022 rakamını kullanması oldu.

Böylece, Türkiye’de 2022 yılı asgari ücret rakamı ile 2021 yılı kira rakamı karşılaştırıldı.

AVRUPA RAKAMI ZİRVEDEN, TÜRKİYE ORTALAMADAN

Nebati, kira seviyeleri için Avrupa’nın en pahalı kentlerinin merkez bölgelerinden örnek verirken, Türkiye için TÜİK’in açıkladığı ülke geneli ortalama kira ücretini verdi.

TÜİK’e göre ülke genelinde ortalama kira ücreti, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 1261 TL oldu.

TÜİK rakamının bile 2022’de yüksek enflasyonla birlikte ciddi artış göstermesi muhtemel.



İSTANBUL’DA KİRA ARTIŞI YÜZDE 80’E DAYANDI

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (Betam) sahibinden.com verileriyle yaptığı hesaplamaya göre, kasımda Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre ortalama kira artış oranı yüzde 63,7 oldu.

Antalya yüzde 79,2’lik yıllık kira artış oranıyla ilk sırada, İstanbul yüzde 78,8’lik artışla ikinci sırada yer aldı. Bu oran Ankara’da yüzde 62, İzmir’de yüzde 50 oldu.

Diğer kıyı kentlerinden Mersin’de kira artışı yüzde 75 olurken, Muğla’da yüzde 71,8 oldu.

Böylece Türkiye genelinde 100 metrekarelik bir konutun ortalama kirası 2500 TL olurken, İstanbul’da 3800’ye ulaştı. Bu rakamlar Ankara’da 1800 TL, İzmir’de 2500 TL oldu.

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