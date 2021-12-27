Nebati’den ‘büyük yatırımcılara haber verildi’ iddialarına yanıt ve emekli ile memur zammı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, döviz kurlarında yaşanan düşüşle ilgili açıklama yaptı. Bakan Nebati, "Büyük yatırımcılara haber verdiler diye hiç konuşmasınlar. Utanmadan 40 milyar getirildi diyorlar. Bunu kanıtlaması lazım. Ya da niyeti farklı" dedi. Nebati, emekli ve memur zammı konusunda da açıklama yaptı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katıldığı canlı yayında döviz kurlarında yaşanan düşüşle ilgili açıklama yaptı.

“ARTIK YENİ BİR ARAÇ GELİYOR: PROJE KREDİLERİ”

Bakan Nebati, şunları söyledi:

* Türkiye, dünya için en önemli pozitif ayrışan, ayakları sağlam basan ülke. Nasıl oluyor da 3 ayda o seviyeye geldi. Çünkü harp uygulandı. Finansal istikrar sağlanırsa, Türk toplumu dolarize olmaya meyilli bir toplum. Şimdi bu sağlandı.

* Önümüzdeki dönem, daha güvenli, istikrarlı ve göstergelerin olduğu bir döneme geliyoruz. Bundan sonrası bunun üzerine inşa edilecek olan, ihracatın artırılması, teknolojinin geliştirilmesi, katma değerli ürünlerin sağlanması bunun içinde selektif alanlarda ithalatın engellenmesi ve birçok adımın atılması lazım.

* Bankaların bilanço kısmına girerseniz kredileri görürsünüz. Artık yeni bir araç geliyor. Proje kredileri. Bir banka vermiş olduğu bireysel krediyi eğer verdikten sonra takip etme gibi bir dürtüsü varsa bundan sonra bizim belirlediğimiz alanlarda gerçekleştirilecek projelerin takip edilmesini sağlayacak imkanı vereceğiz.

* Proje odaklı olacak. Al parayı istediğin gibi kullan git dolara keyfini sür. Ticari krediye gitmesi gereken paranın, yata, kata ya da dolara gittiğini gördüğümüzde, hangi ülke olursa olsun doğru amaca hizmet etmediğini anlarsınız.

* Proje olarak verdiğiniz krediyi sıkı bir şekilde takip edeceğiniz bir mekanizma oluşturuyoruz. Biz kutsal olmayan ihtiyaçlara göre gerçekleştirilmiş, yeni eklemelerin de yapılabileceği, dünya örneklerinin alındığı ve içerideki dinamiklerin uyumunun sağlandığı bir model çıkardık.

“TAM TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ YAPIYORLAR”

* Kimse devreye girmedi, sadece binlerce bireysel satıcı devreye girdi, adeta yarıştılar. O gece dövizini bozdurmak için adeta insanlar yarışa girdi.

* Algı operasyonları sonunda çöker, 20 Aralık’ta çöktü. Sosyal medyada şöyle bir şey gelişmiş. Konuştuğunuz bir şeyi sağından solundan kırıp bir cümleyi çıkarıp 2 kelime üzerinden toplumu yönetmeye çalışıyorsunuz. Tam toplum mühendisliği yapıyorlar. Algı operasyonlarının sürdürülebilirliği yok.

* Şimdi burada kullanılan yöntem yurt içi, yurt dışı Türkiye’nin dövizdeki artışın karşılığının olmadığını görebilecek insanlar. Finansal okur yazarlarını yönlendiren Türkiye’nin içindekiler.

* Türkiye’de şu anda hükümette bulunan herhangi bir kişi bu işlerin köpürtülmesi için bir gayret gösterdi mi? ‘Yapmayın, kanmayın, bu siyasal operasyondur’ diye bir duruş var. Ne dediler ‘faiz artırılmadan bu iş çözülmez’. Çözülür.

DURMUŞ YILMAZ’A TEPKİ

* Küçük yatırımcılara zarar veren sizlersiniz. Sizler yaptınız. Aynı akşam MB başkanlığı yapmış bir kişinin, ‘Bu bir operasyondur, alım fırsatı doğmuştur. Tersine döviz alın’ diyen insanlar oldu. Böylesi bir durum da siz hangi hakla, ‘efendim siz haber verdiniz’…

* 19 yıldır ülkeyi aldatmadı, aldatılanlardan olmadı da 3 ayda mı oldu? Son 3 ayda siyasi parti yöneticilerinden gazetecilere, önlerinde profesör doktor olanlara gidin dava açın. Onlar ne dediler, ‘swap anlaşmaları yapıldı, döviz alın’ Bunlar yalan bilgiler. Pazara kadar götürülen bilgiler oldu. Şimdi hadi bakalım.

“BÜYÜK YATIRIMCILARA HABER VERDİLER DİYE HİÇ KONUŞMASINLAR”

* BDDK’nın seri şekilde hareket etmesini beklerim ben. Anında yanıltıcı, spekülatif davalar açılması lazım. Suç duyurularında daha sıkı şekilde bulunması lazım. Kimsenin küçük yatırımcıların kaderiyle oynama hakkı yoktur. Nureddin Nebati’nin karnı temiz.

* Sayın Cumhurbaşkanımız 19 yıldır hiçbir vatandaşını yanıltmadı. Büyük yatırımcılara haber verdiler diye hiç konuşmasınlar. Utanmadan 40 milyar getirildi diyorlar. Bunu kanıtlaması lazım. Ya da niyeti farklı. Pazartesi sonuçlar açıklandığı zaman ne yapacaksın. Tabi kamu kuruluşları her türlü enstrümanını kullanmakla mükelleftir.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ 3-5 KİŞİNİN SÖYLEMLERİNE SUSACAK DEĞİL”

* Bize diyorlar ki ‘durun, MB hiçbir şeye karışmasın, izlesin’. Oldu canım. Ee ‘kamu otoritesi hiçbir şeye karışmasın’. Oldu paşam! Ee biz ne yapalım, ‘manipülatif yanıltıcı söylemlerde bulunalım siz bize karışmayın’. Türkiye Cumhuriyeti 3-5 kişinin söylemlerine susacak değil.

* 19 yıldır net soru soruyorum. Serbest piyasayla ilgili bir geri adım atılmış mı? Bizim Borsa İstanbul’umuz dünyanın en şeffaf yerlerinden birinci sıradadır. TÜİK’i de berbat hale sokmaya çalışıyorlar. 550 bin kalemde fiyat alıyor. Ayda 3-4 defa piyasadan fiyat alıyor. Buna müdahil olmanız buranın rakamlarıyla oynamak için deli olmak lazım.

* Hiçbir TÜİK başkanı böyle bir şeye cesaret edemez. Ya da Merkez Bankamız. Merkez Bankası şeffaftır. Bilançoları açıktır. Git oku bilgileri. Bu rakamlar üzerinde oynama yapması, kamu otoritesinin farklı yöne gitmesi mümkün değil. Demokratikleşmeyi içselleştirmiş bir toplum burası.

* Şimdi bütün bunları gözardı edip birilerinin söylemiyle hareket edemeyiz. Serbest piyasa ekonomisi demek birilerinin istediği gibi at koşturması demek değildir. Türkiye’de can güvenliği, mal güvenliği, arz güvenliği tartışılmaz. Bunlarla ilgili tartışma açan iktidar yerinde duramaz.

ENFLASYON AÇIKLAMASI

* Bu enflasyon önümüzdeki yıl geleceği noktada heyecanlanıyorum. Çok farklı noktalara gidecek. Bu rakamları gördükçe çok heyecanlanıyorum. 3 yaşındaki bir çocukla konuştuğunuz zaman ilk eğilip, gözlerine bakarsınız.

* birileri gitmiş video yapmış. Bizim 1994 yılında sorguladığımız reklamlar 2020 yılında benim gözlerimdeki ışıkla dalga geçiyor. Ya heyecanımızı paylaşalım. Gözlerim o yüzden ışıldıyor.

“TL MEVDUATI 38 MİLYAR LİRA ARTTI”

* Şimdi o büyük dalgalanmalar bitti. Hafif salınımlar var. Ondan sonra kendi dengesine gelecektir. Cuma günü Cumhurbaşkanımız ortak yayında ifade etti. 23,8 milyar TL diye ifade etti. Şimdi 38 milyar TL arttı. Bireyler dövizlerini patır patır bozduruyorlar. Niye? Türkiye Cumhuriyeti’ne olan güven tesis edilmiştir. Onun için.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

* Hazine, sabit gelirliler konusunda kesinlikle sıkıntı çıkarmayacak. Asla disiplinsizliğe yol açmayacağız. Doğru hesap, doğru kitap. Maliye politikalarında ve bütçede asla disiplinsizliğe yol açmayacağız. Gelirlerimiz artarken bunu bir yerlerde istifliyim anlayışına sahip değiliz.

FİYAT İSTİKRARI KOMİTESİ TOPLANTISI YAPILACAK

* Artık önceliğimiz enflasyonla mücadele. Fiyat istikrarı Komitesi toplantımızı yapacağız.

YENİ SWAP ANLAŞMALARI

* Yeni anlaşmalar yapılacak, yakında açıklanır.

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