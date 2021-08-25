Bakan Pakdemirli: Yangından zarar gören üreticiye 9,5 milyon TL ödendi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de 10 ilde meydana gelen orman yangınlarından zarar gören üreticilere 9,5 milyon TL ödendiğini, 1,6 milyon TL ödemenin de bu hafta içerisinde gerçekleşeceğini bildirdi.

Sozcu.com.tr

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’de yaşanan orman yangınlarından etkilene çiftçilere ve yetiştiricilere Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında 9,5 milyon TL ödeme gerçekleştirildiğini açıkladı.

1,6 MİLYON DAHA ÖDENECEK

Pakdemirli, 10 ilde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilere bu hafta içerisinde 1,6 milyon TL daha ödeme yapılacağını duyurdu.

Bakan Pakdemirli, Twitter’dan paylaştığı mesajında, “Afet bölgesindeki üreticilerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. 10 ilimizde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilerimize Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 9,5 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi. 1,6 milyon TL daha ödeme bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek” dedi.

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