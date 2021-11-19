Bakan sessiz, yardımcısı konuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan sessizliğini korurken Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati'den faiz indirimlerini savunan açıklama geldi. Nebati, "Faiz baskısını azaltacak tedbirler aldık" dedi.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın görevine devem edip etmeyeceği merak konusu olurken, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati’den faiz indirimlerini savunan bir açıklama geldi.

Elvan faiz indirimlerini destekleyen bir açıklama yapmazken, Nebati’nin faiz indirimlerini açıktan savunması dikkat çekti.

‘FAİZ BASKISINI AZALTACAK TEDBİRLER ALDIK’

AKP’nin İstanbul İl Başkanlığı Ekonomi İşleri Birimi’nce Avcılar’da düzenlenen etkinlikte konuşan Nebati, “Faiz baskısını azaltacak tedbirler aldık ve faiz baskısının azalmasıyla beraber attığımız her adımla güçlenerek yolumuza devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Faiz indirimlerini savunan Nebati, “Bize öğretilmiş temel bir şey var, ‘Efendim faiz, manşet enflasyonun üstünde olması lazım’. Acaba dünyada bize manşet enflasyonun üzerinde faiz uygulayın diyenler, hangi oranları kullanıyorlar? Enflasyonun üzerinde mi altında mı?” dedi.

“Öğretilmiş bir şey var. Bunu yapacaksınız, tamam yaptık. Ama şimdi diyoruz ki biz geçen yıl aldığımız tedbirlerle bu ülkeyi ayakta tuttuk ve dünyadan pozitif bir şekilde farklılaştırdık” diyen Nebati, şöyle devam etti:

‘BİZ YENİ BİR ŞEY SÖYLÜYORUZ’

“O zaman şimdi aldığımız tedbirlerle de Türkiye’yi farklı bir noktaya götüreceğiz. Çünkü dünya bir kıskaç altında. Emtia fiyatları yükseliyor, nakliye fiyatları yükseliyor. Gıda arzında problem var, kuraklık var. Dolayısıyla da bunların idame ettirilebilmesi, ülke ekonomilerinin iyi hale gelebilmesi için siz kendi coğrafyanıza, toplumsal yapınıza, ülke içi dinamiklere göre kararlar almak zorundasınız.”

“Birilerinin uyguladığı, birilerinin öne sürdüğü, ülkenin iç dinamikleri ve dışsal koşulları göz ardı edilerek ortaya koymuş olduğu önerileri adeta bir şartmış gibi, değiştirilmemesi gereken bir kuralmış gibi bize öğretenlere diyoruz ki ‘Biz yeni bir şey söylüyoruz. Bu yeni söylediğimiz şeyin de bir altyapısı var, karşılığı var.'” diyen Nebati, “Bizim için önemli olan birilerinin ne söylediği değil. Ekonomiyi canlı tutmak, işverenlere bereketli bir kazanç sağlamak, çalışanların da çalışma azmini yitirmeyecek şekilde işlerine gitmesini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

DÖVİZ AÇIKLAMASI

İşverenlerle de görüşmeler yaptıklarını aktaran Nureddin Nebati, “Fabrikalar çarklarını döndürüyor, işler yolunda devam ediyor” dedi.

Kur artışına değinen Nebati, “Döviz fiyatları yükseldi, bunun elbette ki bir etkisi olacaktır. Ama biz bu etkileri giderecek her türlü tedbiri alıyoruz ve Türkiye’de özellikle enflasyondan etkilenecek olan sabit gelirlerle ilgili de çalışmalar devam ediyor ve bu çalışmaların neticesinde de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun üstünde gelir sağlayıcı tedbirler alacağız” dedi.

BAKAN ELVAN'DAN FARKLI SES

TCMB'nin faiz indirimleri Hazine'yi vururken, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan TCMB'nin politikalarını üstü kapalı olarak eleştiren sözler duyuluyor.

Elvan üç gün önce yaptığı açıklamada “Enflasyon cephesindeyse, maalesef arzuladığımız seviyede değiliz. Hedeflediğimiz büyümeyi sürekli kılmanın ön koşulu fiyat istikrarından geçiyor” demiş ve enflasyon artışına dikkat çekmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise önceki gün yaptığı açıklamada “Hâlâ kalkıp da bu yolda, bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam” demiş ve bu sözlerle Elvan'ın kastedildiği öne sürülmüştü.