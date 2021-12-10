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Bakan Yanık: 125 aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlıkta istihdam edilmek üzere 125 aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu.

Yayınlanma: 22:04 - 10 Aralık 2021 Güncellenme:
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Bakan Yanık: 125 aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alınacak

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

* Sevgili gençler; Bakanlık merkezimizde istihdam edilmek üzere 125 aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alımı gerçekleştirerek teşkilatımızı daha da güçlendireceğiz.

* İlan 13 Aralık 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısında ve bakanlığımız internet sayfasında. http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ve http://aile.gov.tr adreslerinden yapılacak olan başvurular 16 Aralık itibarıyla alınmaya başlanacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum.

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