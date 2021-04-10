Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bakanlık nihayet depoda çürüyen patatesleri gördü

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in çiftçinin elde kalan soğan ve patatesiyle ilgili mücadelesi sonuç verdi.

Ali Ekber ERTÜRK
Güncellenme: 07:22, 10/04/2021
HaberlerEkonomi
Bakanlık nihayet depoda çürüyen patatesleri gördü

Çiftçinin elinde kalan ve depolarda çürümeye terk edilen soğan ve patatesle ilgili CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in verdiği mücadele sonuç verdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 81 il müdürlüğüne yazı göndererek, üreticilerin elindeki üretim fazlası yemeklik patates ve soğanların TMO tarafından alınacağını açıkladı. “İvedi” olarak gönderilen yazıda, soğan ve patateslerin ramazandan önce alınması da istedi. Gürer de karar için, “Geç alınmış doğru bir karar” dedi. CHP Niğde Milletvekili Gürer, şunları söyledi:

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer

“Depoda ürün çimlenmeye başladığı süreçte TMO alım yapması için iktidara sürekli çağrıda bulundum. Geçmişte TMO alım yapmıştı. Nihayet Bakanlık dediğimizi dinledi ve depoda çürümeye başlayan patates ve soğanı alacağını açıkladı. Bir nebze üretici memnun. En azından depoda çürüyüp depoyu temizleme külfetinden kurtulmuş olacak. Geç alınmış doğru bir karar.”

Maliyeti altında fiyat verilince depoda kaldı

Gürer yaşanan sıkıntının nedenini şu sözlerle aktardı: “2020 yılında hasat edilen ürünler için tüccar maliyeti altında fiyat verince çiftçi ürünü depoladı. Patates ve soğan tüketiminde önemli katkısı olan turizm bölgelerinde otel ve restoranlar ile restoranlara getirilen kısıtlama ve ihracat olanağı yaratılmaması ürüne talebi düşürdü. Depodaki ürün alıcı bulamadı.”

İlginizi ÇekebilirTMO, yabancı çiftçiye bonkör yerliye cimriTMO, yabancı çiftçiye bonkör yerliye cimriİlginizi ÇekebilirİYİ Partili Kabukcuoğlu: Çiftçimiz borç ekiyor, haciz biçiyorİYİ Partili Kabukcuoğlu: Çiftçimiz borç ekiyor, haciz biçiyorİlginizi ÇekebilirÇiftçiler 'asıl faiz lobisi tarımda' diyorÇiftçiler 'asıl faiz lobisi tarımda' diyor
CHP Niğde Ömer Fethi Gürer
Yayınlanma Tarihi:05:30,