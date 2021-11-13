Banka ücretlerinde tebliğ değişikliği
Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan bir kararla, hesaptan hesaba işyeri ödemeleri ile ticari müşterinin tanımı yapıldı ve 'hesaptan hesaba işyeri ödemelerinde gönderenden ücret alınamaz' kararı getirildi.
Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile ‘Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yapılan değişiklikler, hesaptan hesaba işyeri ödemeleri ile ticari müşterinin tanımın yapılması ile ‘hesaptan hesaba işyeri ödemelerinde gönderenden ücret alınamaz’ kararı getirilmesini kapsadı.
BUGÜNDEN İTİBAREN YÜRÜRLÜKTE
Daha önce 10 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğin dördüncü maddesinin birinci fıkrasındaki değişiklikle, hesaptan hesaba işyeri ödemeleri ve ticari müşterinin tanımı yapıldı.
Bu tebliğe ‘hesaptan hesaba işyeri ödemelerinde gönderenden ücret alınamaz’ fıkrası eklenmiş oldu.
Aynı tebliğin yirminci maddesine ise, “Bu tebliğ kapsamında, mal ve hizmet alımlarında işlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına aktarılması için öngörülen düzenleme ve sınırlamalar, işlem tutarının ertesi gün aktarılmasına ilişkin koşul hariç olmak üzere hesaptan hesaba işyeri ödemeleri için de uygulanır” fıkrası dahil edildi.
Merkez Bankası (TCMB) tarafından yürütülen her iki karar da yayımlandığı tarih olan bugünden itibaren yürürlüğe girdi.