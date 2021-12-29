Bankacılık sektöründe ilk 11 ayda 75,3 milyon liralık net kâr

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün 2020'nin ilk 11 ayında 57,3 milyar lira olan toplam net kârı 2021'in aynı dönem aralığında 75,3 milyar liraya yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) açıkladığı verileri, sektörün net kârının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,4 artarak 75 milyar 319 milyon liraya yükseldiğini ortaya koydu.

Kasım 2021 döneminde sektörün dönem net kârı 75 milyar 319 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,79 seviyesinde gerçekleşti.

Böylece, 2020’nin ilk 11 ayında 57,3 milyar lira olan toplam net kârı 2021’in aynı dönem aralığında 75,3 milyar liraya yükselmiş oldu.

2021 Kasım döneminde sektörün aktif büyüklüğü 8 trilyon 949 milyar 231 milyon TL oldu.

AKTİF TOPLAMDA 2,8 TRİLYON TL’LİK ARTIŞ

Sektörün aktif toplamı 2020 yıl sonuna göre 2 trilyon 842 milyar 789 milyon TL artarken, 2020 yıl sonuna göre sektörün toplam aktifi yüzde 46,6, krediler toplamı yüzde 33,9, menkul değerler toplamı yüzde 41,4 büyüdü.

Kasım 2021 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 4 trilyon 787 milyar 516 milyon TL, menkul değerler 1.445.682 milyon TL olarak gerçekleşti.

Öte yandan, Kasım 2021 döneminde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 3,22 olurken Ekim 2021 döneminde bu oran yüzde 3,5 seviyesindeydi.

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