Bankaların mevduat ve kredi hacmi azaldı

20 Ağustos haftasında bankalarda mevduat ve kredi hacmi azaldı.

Sozcu.com.tr

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Bankacılık sisteminde krediler ve mevduatlar geçen hafta azaldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, bankacılık sektörünün toplam kredileri 3 trilyon 903.8 milyar TL’den 3 trilyon 895.4 milyar TL’ye geldi.

Aylardır artış trendinde olan tüketici kredileri 20 Ağustos ile biten haftada 720 milyar TL’den, 719.3 milyar TL’ye, bireysel kredi kartları 176.4 milyar TL’den 174.2 milyar TL’ye geriledi. Bankaların mevduatlar ise 3 trilyon 980.6 milyar TL’den 3 trilyon 923.3 milyar TL’ye geriledi.

Bu dönemde takipteki alacaklar da 150.4 milyar TL’den 150.3 milyar TL’ye indi.

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