Başkana yarım milyon liralık makam aracı

Tasarruf genelgesine rağmen, kamuda makam aracı saltanatı devam ediyor.

Deniz AYHAN

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Cumhurbaşkanlığı kamudaki araç saltanatını azaltmak için tasarruf genelgesi yayınlarken, bir lüks araç alımı da Adıyaman'ın 17 bin nüfuslu Gerger Belediyesi'nden geldi. AKP'li Gerger Belediye Başkanlığı, 519 bin TL'ye 2021 model üst segment makam aracı satın alacak. Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) aracın üst segment ve motor silindir hacminin 1598 cc olduğu belirtildi. Sözleşmede, araçta, yorgunluk takip sistemi, ısıtmalı soğutmalı koltuklar, çift bölgeli klima, mp3 çalar, USB, bluetooth, multimedia sistem, DVD player da olması istendi.

AKP'li Belediye 5 Ağustos 2021'de ihaleye çıkarak 1 adet üst segment, dizel motor, sedan tipi, 2019 veya 2020 model (0-20 bin km arası) araç alacağını duyurdu. Araç, 519 bin lira ya mal olacak.