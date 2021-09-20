Batıdan gelen büyük yatırımlar kesildi

Türkiye’deki hukukun üstünlüğüne ilişkin zayıflayan emareler ve fiyat müdahaleleri yabancı yatırımların önünü keserken, birleşme ve satın alma işlemleri geçen yılın altında kalacak.

Sayime BAŞÇI

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Türkiye ekonomisi büyük potansiyeline rağmen son dönemdeki performansı ile sermaye girişlerinde büyük sıkıntı yaşarken, özellikle bazı piyasalara yapılan müdahaleler ve farklı faktörler nedeniyle batıdan gelen büyük sermaye girişleri kesintiye uğradı. Son birkaç yılda Türkiye'den çıkış yapan fonların ve azalan ilginin etkisi ile satın alma ve birleşme işlemlerinde bir yavaşlama gözlenirken, bu alandaki işlemlerin geçen yılın altında kalması bekleniyor.

İŞLEMLER AZALDI

Bu alandaki işlemlerde piyasanın adet olarak yükseldiğini hacmin ise geçen seneyi yakalayamadığını açıklayan EY Türkiye Strateji ve Kurumsal Finansman Bölümü Şirket Ortağı İlhami Koç, geçen yıl yaklaşık 7 milyar dolar olan M&A hacminin yılın ilk dokuz ayında 3-4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini tahmin ettiklerini ve 130 adet işlem gerçekleştiğini aktardı. Burada hukuki sorunlar ve düzenlemelerin de etkisi olduğunu aktaran Koç, “Batıdan büyük işlem gelmiyor. Örneğin; elektrik şirketleri çıktı, çünkü fiyatların yukarıdan geldiğini, belirlendiğini düşünüyorlar. Buna rağmen doğrudan yatırımlarda körfezden son dönemde ciddi para akışı var ama batıdan da 50 milyon dolar altı işlemler geliyor” dedi.

TÜRK ŞİRKETLERİ ATAKTA

Yılın ilk 8 ayında gerçekleşen birleşme ve satın alma işlemlerindeki son durumu bir basın toplantısı ile değerlendiren İlhami Koç, 1 milyar doları Getir, 1.5 milyar doları Trendyol olmak üzere 3 ile 4 milyar dolar büyüklüğünde M&A işlemi olduğunu tahmin ettiklerini, geri kalan yatırımların ise küçük ölçekli olduğunu aktardı. Getir ve Trendyol gibi işlemlerin ardından yabancı yatırımcı ilgisinin devam ettiğini ve gelecek yılın ilk aylarına kadar her biri 500 milyon dolar ila 1 milyar dolar arasında dört veya beş M&A işleminin gerçekleşebileceğini aktaran Koç, “Temkinli bir iyimserliğim var” dedi. Koç Türk şirketlerinden yakın dönemde Avrupa ve Doğu Avrupa'da bir kaç satın alma işlemi yapabileceğini sözlerine ekledi.

Özel sermaye fonları sanayi şirketlerine ilgi gösteriyor

EY Türkiye Strateji ve Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Özge Gürsoy Büyükavşar, üç yıldır Türkiye'de şirket satın almaya ilgi göstermeyen yabancı özel sermaye fonlarının imalat ve sanayi şirketlerine ilgi göstermeye başladığına dikkat çekti.

Büyükavşar, perakende sektöründe hazır giyim tarafı başta olmak üzere büyük ölçekli borç yeniden yapılandırması gerçekleşmesini beklediklerini de belirterek bu alanda da çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Perakende tarafında çeşitli işlemler olacağını borçluların getirdiği bir birleşme satın alım sürecinin yaşanacağını kaydeden Büyükavşar, “Dünyada da büyük gelişmeler olacak. Perakende sektörünün kitabı yeniden yazılacak. Özellikle online pazar ile ilgili gelişmeler olmasını bekliyoruz” dedi.