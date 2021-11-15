BBVA, Garanti Bankası’nın tümüne talip oldu

İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nda mülkiyetinde olmayan bütün hisseler için alım kararı aldı.

Sozcu.com.tr

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Garanti Bankası’nın yüzde 49,85’ine sahip İspanya kökenli BBVA, bankanın geri kalan hisselerini almak için gönüllü pay alım teklifinde bulunmaya karar verdi.

Kamu Aydınlatma Platformu’na açıklama yapan şirket, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin hâlihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan paylarının tamamı için bir gönüllü pay alım teklifi (“Gönüllü Pay Alım Teklifi”) yapılmasına karar verdi.

İSPANYOLLAR TÜM PAYLARI İSTİYOR

BBVA, şirketin toplam sermayesinin yüzde 49,85’ini temsil eden 2 milyar 93 milyon 700 bin adet paya paya sahip. Gönüllü pay alım teklifi, BBVA’nın mülkiyetinde bulunan bahsi geçen bu paylar hariç, şirketin sermayesini temsil eden tüm paylara yönelik.

Kalan Garanti hisseleri için teklif hisse başı 12,20 TL olacak. Eğer bu teklif ve anlaşma gerçekleşirse alım bedeli 25 milyar 697 milyon Türk Lirası olacak.

GARANTİ HİSSELERİ VE BORSA YÜKSELDİ

Garanti Bankası hisseleri BBVA’nın hisse alım kararı sonrası %10’a yakın primle tavan olurken, diğer bankaların hisseleri de sert yükseldi.

Bankacılık sektörü endeksi saat 10.21 itibarıyla yüzde 7,6 yükselirken, bankalardaki yükseliş BIST-100’ü yüzde 2,4 yukarı çekti.

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