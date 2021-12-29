BDDK açıkladı: Dijital banka dönemi başlıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK), Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan dijital bankaların faaliyet esasları ile servis modeli bankacılığı hakkında yönetmeliğe göre, dijital bankalar, aksi belirtilmediği sürece, kredi kuruluşlarının gerçekleştirebileceği tüm faaliyetleri yerine getirebilecekler.

Yönetmelik hükümlerine göre, dijital bankaların faaliyet izni alabilmesi için gerekli olan asgari ödenmiş sermaye tutarı, 1 milyar TL olarak belirlendi.

FİZİKSEL ŞUBE YOK

Dijital bankalar genel müdürlük ile genel müdürlüğe bağlı hizmet birimleri dışında muhabirlik, acentelik, temsilcilik gibi her ne ad altında olursa olsun teşkilatlanmaya gidemeyecek, fiziksel şube açamayacak, genel müdürlüğe bağlı hizmet birimlerini amacı dışında fiziksel şube gibi kullandıramayacak, dijital ortamda gerçekleştirilecek olanlar hariç kiralık kasa ve emanete alma işlemleri ile saklama hizmetlerini sunamayacak.

Dijital bankaların, müşteri şikâyetlerini ele almak üzere en az bir fiziksel büro kurması zorunlu olacak.

Dijital bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık dağıtım kanalları için taahhüt edilen süreklilik yüzdesi yüzde 99.8’den daha düşük bir değer olamayacak.

Dijital bankanın, faaliyet izni için gerekli asgari ödenmiş sermaye tutarını 2.5 milyar TL’ye çıkarması halinde, dijital bankanın yapacağı başvuru üzerine BDDK, bu bankalar için getirilen faaliyet kısıtlamalarının tamamen ya da uygun göreceği bir geçiş planı çerçevesinde kademeli olarak kaldırılmasına karar verebilecek.

TEMİNATSIZ TÜKETİCİ KREDİSİNE 10 BİN TL SINIRI

Yönetmeliğe göre, Dijital bankaların, bir müşterisine kullandırabileceği teminatsız nakdi tüketici kredilerinin toplamı, ilgili müşterinin beyan edilen ve dijital bankalarca teyit edilen aylık ortalama net gelirinin dört katını ve müşterinin aylık ortalama net gelirinin tespit edilememesi halinde 10,000 TL’yi aşamayacak.

Dijital bankaların kredi müşterileri, yalnızca finansal tüketicilerden ve KOBİ’lerden oluşabilecek. Diğer bankalara kredi kullandırması, KOBİ boyutunu aşan işletmeler için döviz kredisi kullandırması bu duruma aykırılık teşkil etmeyecek.

SERVİS MODELİ BANKACILIĞI

Servis bankası yalnızca yurt içinde yerleşik arayüz sağlayıcılara ve yalnızca kendi faaliyet izinleri çerçevesinde servis modeli bankacılığı hizmeti verebilecek. Bankalar arayüz sağlayıcı olamayacaklar.

Kredi tahsis kararı da dâhil olmak üzere, arayüz sağlayıcının arayüzü üzerinden servis modeli bankacılığı yoluyla, müşteriye bankacılık hizmetlerinin sunulup sunulmamasına servis bankası karar verecek ve müşteriye sunulacak bankacılık hizmetleri servis bankasının bilançosu üzerinden gerçekleştirilecek.

Dijital banka faaliyeti izni almış bankaların elektronik bankacılık hizmetleri dağıtım kanalları aracılığıyla hizmet sunmak istemesi halinde yönetmelik çerçevesinde ayrı bir başvuru yapılması gerekmeyecek. Bu bankalar için yönetmeliğin dijital bankalarla ilgili hükümleri uygulanmayacak. (REUTERS)

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