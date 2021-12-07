BDDK’dan UniCredit’in Yapı Kredi’deki paylarının devrine izin

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK), Yapı Kredi’deki payını Koç Holding’e devredip çekileceğini açıklayan UniCredit'in hisse devrine izin verdi.

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Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK), İtalyan UniCredit’in Yapı Kredi’deki paylarını Koç Holding’e satma kararına ilişkin hisse devrine izin verdi.

Yapı Kredi’den dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, hisse devrinin tamamlanmasına yönelik diğer yurt içi ve yurt dışı onay süreçlerinin ise devam ettiği belirtildi.

YÜZDE 2’LİK PAYI DA BORSADA SATMAYA BAŞLAMIŞTI

UniCredit’in Yapı Kredi’deki yüzde 20 payının tamamını satma kararı ve yüzde 18 payın da Koç Holding tarafından 3.5 milyar liraya alınacağı kasım başında açıklanmıştı.

Yapı Kredi'deki payını Koç Holding'e devredip çekileceğini açıklayan UniCredit, Koç Holding tarafından alınmayan yüzde 2'lik payını kasım ayı ortasında borsada satmaya başlamıştı.

NE OLMUŞTU?

İtalya'nın en büyük bankası UniCredit, “stratejik hedefleri doğrultusunda” 2019 sonunda Yapı Kredi'deki ortaklığını feshederek yüzde 40,95 olan payını yüzde 32'nin altına indirdikten sonra Şubat 2020’de yeni bir adımla yüzde 12 payını da satmıştı.

Banka, kasım ayı başında yüzde 20'lik payını da satarak Yapı Kredi ortaklığından tamamen çıkma kararı verdi.

2002’de Türkiye’ye gelen UniCredit’in Yapı Kredi’de yaptığı ortaklıkla Türkiye’de ilk kez bir yabancı şirket finansal hizmetler sektörüne girmişti. (REUTERS)



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