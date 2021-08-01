Bedelli askerlik ateş pahası

Gençlik çağındaki erkeklerin hayat kurmalarının önündeki en büyük engel olan askerlikteki bedelli seçeneğinde ücret her geçen yıl artıyor. 6 aylık askerlikte kaybedilen işler ise gençleri zora sokuyor.

BAŞAK KAYA

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TÜRKİYE'DE gençlerin 20'li yaşlardan itibaren kafalarını kurcalayan en önemli konu ‘askerlik' oluyor. Bir an önce hayata atılmak, evlenip yuva kurmak için vatani görevi tamamlamak, yaşamın kilometre taşlarından biri… İki yıl önce yürürlüğe giren 7179 sayılı kanuna göre Türkiye'de askerlik halen erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olarak uygulanıyor. Bir üçüncü alternatif ise 28 günlük bedelli askerlik ama 43.151,28 TL'lik bedel miktarı cep yakıyor.

15 BİN TL'YE DÜŞÜRÜLSÜN

SON günlerde bedelli miktarının düşürülmesi talepleri tartışmalara neden oldu.

Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, 43 bin liralık ücretin 15 bin liraya düşürülmesi talebini, “Ücret makul seviyeye çekilirse daha çok kişi bedelli askerlikten faydalanır, piyasadaki iş kayıplarının önüne geçilir ve hazineye gelir sağlanmış olur” sözleriyle savundu.

Milli Savunma Bakanlığı ise böyle bir düşünce ve hazırlık olmadığını açıkladı.

7 KEZ YASA ÇIKARILDI

TÜRKİYE'DE bugüne kadar 7 kez bedelli askerlik yasası çıkarıldı. Uygulama ilk olarak 1987'de Turgut Özal hükümeti döneminde bin lira ile başladı. 1992'de 3 bin lira ödenerek 2. kez, 1999 Marmara depremi sonrası da 4 bin 500 lira ödenerek 3. kez çıkarıldı. AKP iktidarları döneminde ise 4 kez bedelli askerlik yasası yürürlüğe konuldu. Son çıkarılan yasa ile de bedelli askerlik kalıcı hale getirildi.

YILDA İKİ KEZ ZAMLANIYOR

2011 yılında çıkarılan yasayla ücret 30 bin lira olarak uygulandı. 2014'teki yasa ile de ücret 18 bin liraya düştü. O dönem temel eğitim de verilmedi ve bedeli ödeyen, kışlaya gitmeden askerliğini yapmış sayıldı. 2018 yılında ise bedelli askerlik 15 bin lira ve temel eğitim de 21 gün oldu. 2019 Haziran'da bedelli kalıcı hale getirilirken, ücret 31 bin 343 lira ve temel eğitim 28 gün olarak belirlendi. Bedelli ücreti de memur maaş katsayısına bağlanıp yılda iki kez zamlanmaya başladı.

Yalım: “Bedeli gençler ödüyor”

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım SÖZCÜ HaftaSonu'na yaptığı açıklamada, “İsraf ekonomisinin bedeli gençlere ödetilmek, bütçedeki delikler gençlerle kapatılmak isteniyor. Bazı gençlerimiz çalıştıkları işi bırakarak askere gitmek zorunda kalıyor. Yoksul gençler zaten bedelliden faydalanamıyor. Bütçedeki delikler; vergi artışları, imar barışı, bedelli askerlik gibi toplu para getiren uygulamalarla kapatılmak isteniyor. Bedeli yine vatandaşımız ve gençlere ödetiyor” ifadelerini kullandı.

Hem vekil hem asker

İKİ yıldır uygulanan kalıcı bedelli yasasından AKP'li 3 milletvekili Selman Özboyacı, Ahmet Büyükgümüş ve Müslüm Yüksel de yararlandı. Geçen yıl 35'er bin lira ödeyerek, 28 gün bedelli askerlik yapan üç ismin silah altındayken milletvekili maaşlarını almaya da devam etmeleri eleştirilere yol açtı. Yasaya göre bedelli olarak askere gidenlerin çalıştıkları işyeri tarafından ücretsiz izinli sayılmaları gerekiyor. Ancak TBMM bu 3 milletvekiline hem maaş ödedi hem de sigortalarını yatırmaya devam etti. AKP'li üç milletvekili ise askerdeyken aldıkları vekil maaşını TSK Güçlendirme Vakfı'na bağışladıklarını açıkladı.