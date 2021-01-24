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Belediyelerin beli bükülüyor

Borçlu belediyeler için, genel bütçe paylarından yapılacak kesinti oranının yüzde 40’tan yüzde 50’ye çıkarılması ve geçmiş borçlar için de yüzde 25’lik kesintiye yüzde 25 ek getirilmesi, tepkilere yol açtı.

Başak KAYA
Güncellenme: 03:30, 24/01/2021
Haberler Ekonomi
Belediyelerin beli bükülüyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Belediyelere ‘borçlarınızı yapılandırın' diye kanun çıkaran ama yapılandıran belediyelerin de gelirini kesen sorunlu bir zihniyetle karşı karşıyayız. Belediyelerimize hizmet yapmayın diyorlar” dedi.

Seyit Torun

ACİZCE CEZALANDIRIYOR

Torun yaptığı açıklamada şunları söyledi: ‘'İktidar beş maskeyi dağıtamazken belediye gelirlerini azaltmanın yolunu arıyor. Bu açıkça milletin takdirini kazanan belediyelerimizi acizce cezalandırmaya çalışmaktır, millete yapılacak büyük bir kötülüktür.''

Yayınlanma Tarihi:05:00,