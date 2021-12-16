Belediyelerin indirimli veya ücretsiz su tarifeleri için yeni karar

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, belediyeler, bağlı idarelerin indirimli veya ücretsiz su tarifeleri, kamuoyunda 'tasarruf kararnamesi' olarak bilinen ve kamu hizmetlerinden ücretsiz ve indirimli yararlanma çerçevesini belirleyen kararname kapsamı dışında tutulacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Belediyeler, bağlı idarelerin indirimli veya ücretsiz su tarifeleri, kamuoyunda “tasarruf kararnamesi” olarak bilinen ve kamu hizmetlerinden ücretsiz ve indirimli yararlanma çerçevesini belirleyen kararname kapsamı dışında tutulacak.

İlgili karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

MUAF OLUNACAK

Belediye ve bağlı idarelerin aldığı kararla; insani su hakkı kapsamında, hane başı aylık toplam kullanımın beşte birini aşmayacak şekilde üst sınır koyulmak suretiyle belirlenen ücretsiz veya indirimli su tarifesinden yararlananlar, 4736 sayılı kanunun ilgili hükmünden muaf olacaklar. (REUTERS)



İlginizi Çekebilir Mevduat sigortası tutarlarında yeni dönem

İlginizi Çekebilir İstanbul'da suya zam