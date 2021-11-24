Benzin fiyatı ne kadar? Benzin zammı İstanbul, Ankara, İzmir’de fiyatları uçurdu

Benzin fiyatı zam üstüne zam ile arttı. Benzin zammı bu geceden itibaren geçerli olacak. Benzin fiyatları 1 lira 1 kuruş, motorin fiyatı 1 lira 5 kuruş, otogaz fiyatları 65 kuruş zamlanacak. Bugünkü zamla birlikte Ankara’da benzinin litre fiyatı 8,72 TL’den 9,73 TL’ye, İstanbul’da benzinin litre fiyatı 9,68 TL’ye, İzmir’de benzinin litre fiyatı 9,75 TL’ye çıkacak.

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Benzin fiyatları için gelen zam haberlerine bir yenisi daha eklendi. Benzin zammı ve motorin zammı bu gece pompaya yansıyacak. EPDK’nın zamları engelleme ihtimali de bulunuyor.

BENZİN FİYATI NE KADAR?

Sektör kaynaklarının sozcu.com.tr ile paylaştığı bilgiye göre, litre fiyatı benzinde 1 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 5 kuruş, otogazda 65 kuruş zamlanacak.

Zamlar bu geceden itibaren pompaya yansıyacak.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR BENZİN FİYATLARI

Bugünkü zamla birlikte benzinin litresi Ankara'da 8,72 TL'den 9,73 TL'ye, İstanbul'da 9,68 TL'ye, İzmir'de 9,75 TL'ye çıkacak

Motorinin litresi ise Ankara'da 9,82 TL'ye, İstanbul'da 9,76 TL'ye, İzmir'de 9,84 TL'ye yükselecek.

BENZİN ZAMMI ENGELLENEBİLİR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) zamları engelleme ihtimali de bulunuyor. EPDK'nın kararını öğleden sonra vermesi bekleniyor.

LPG FİYATINA ZAM YENİ GELMİŞTİ

Otogaza daha dün 19 kuruş zam gelmişti. Bugünkü zamla birlikte kasım ayı içerisinde LPG’ye beşinci kez zam gelmiş oldu.

Ekim ayında 93 kuruş zamlanan LPG'ye 2 Kasım'da 49 kuruş, 16 Kasım'da 25 kuruş, 20 Kasım’da 45 kuruş, 23 Kasım'da 19 kuruş zam gelmişti. Son zamla birlikte son iki ayda LPG'ye yapılan toplam zam 2,96 TL oldu.

Zammın ardından litre fiyatı otogazda İstanbul'da 7,54 TL'den 8,19 TL'ye, Ankara'da 7,64 TL’den 8,29 TL'ye, İzmir'de 7,66 TL’den 8,31 TL'ye yükselecek.

Benzin ve motorin gibi otogazda da özel tüketim vergisi (ÖTV) eşel mobil sistemi kapsamında sıfırlandığı için zamlar doğrudan pompa fiyatına yansıyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI 4 GÜN 2. KEZ ZAMLANDI

20 Kasım'da benzine 52 kuruş, motorine 50 kuruş zam gelmişti.