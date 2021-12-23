Benzin ve motorinde kur düşüşü fiyatlara yansımadı
Benzine 1.63 TL, motorine ise 1.65 TL tutarında indirim yapıldı. Ancak Kurdaki düşüş fiyatlara yansımadı
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada akaryakıtta indirim yapıldığını duyurdu.
POMPA FİYATLARINA YANSIMAYACAK
İndirimin pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
“Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi. 24/12/2021 tarihinde geçerli olmak üzere Benzinde 1,63, Motorinde 1,65 TL/LT indirim gerçekleşmiştir. İndirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.”