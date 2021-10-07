Benzin ve motorine büyük zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 26 kuruş, motorine ise 12 ve 23 kuruş olmak üzere iki ayrı zam yapıldı. Motorine yapılacak 23 kuruşluk zammın pompa satış fiyatlarına yansıyacağı belirtildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine ve benzine zam yapıldı. EPGİS tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* 08/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 26, Motorinde 12 KRŞ/LT

Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.

* 08/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 23 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

MOTORİN VE LPG’DE ÖTV SIFIRLANDI

Son zamlarla birlikte motorinde ÖTV sıfırlanırken, benzinde 22 kuruşa geriledi. LPG’de uzun süre önce ÖTV sıfırlanmıştı.

Zamların ÖTV’den düşülmesi sonucu son bir yılda eşel mobil sistemi kaynaklı vergi kaybının 28,4 milyar TL olduğu açıklanmıştı.

İlginizi Çekebilir Ticaret Bakanı: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, fiyatlara doğrudan müdahale etmeyiz