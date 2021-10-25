Benzine 44 kuruşluk zam

EPGİS, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 44 kuruş zam yapıldığını duyurdu. Benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 7,92 liradan 8,36 liraya, Ankara’da 8,03 liradan 8,47 liraya, İzmir’de ise 8,03 liradan 8,47 liraya yükselecek.

Sozcu.com.tr

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Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 44 kuruş zam yapıldı.

Sozcu.com.tr’nin ‘Benzine zam üstüne zam’ başlıklı haberinde, dolar kurunun rekor kırmasının ardından benzine 44 kuruşluk zam kararı alındığı duyurulmuştu. Benzin zammının 25 Ekim Pazartesi gecesi yürürlüğe gireceği belirtilmişti.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 44 kuruş zam yapıldığı duyurmuş oldu.

LİTRESİ 8.5 TL’YE DAYANDI

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 7,92 liradan 8,36 liraya, Ankara'da 8,03 liradan 8,47 liraya, İzmir'de ise 8,03 liradan 8,47 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

“EŞEL MOBİL OLMASA…”

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş Dolar/TL kurunun petrol fiyatlarına olan etkisini değerlendirdi. Bloomberg HT’ye konuk olan Aktaş, kur artışı devam ettikçe zamlarda bir miktar daha yukarı yönlü seyir göründüğünü söyledi.

Aktaş son birkaç aydan beri yapılan zamlar için şunları söyledi:

“Benzinde eşel mobilin limitinin doldurulmasından sonra yaklaşık 58 kuruşluk bir zam söz konusu olmuş oldu. LPG'de toplamda 1 lira 25 kuruşluk zam söz konusu, motorinde de 87 kuruşluk bir zam söz konusu oldu. Yıl sonuna kadar maalesef ki ürün fiyatlarının artışı devam ederse, yurt içinde döviz kurunda herhangi bir gerileme olmazsa bir miktar daha yukarı seyir görünüyor”

“Eşel mobil olmasa, bu zamlardan sonra benzinin litresi 11 liralarda olacaktı” ifadelerini kullanan Aktaş, “Benzinde 2 lira 53 kuruş olarak devletin feragati söz konusu. Eğer bu feragat olmasaydı şu an 11,5’lar da olurdu” dedi.

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