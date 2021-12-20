Benzine, motorine ve gaza bir büyük zam daha

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 62 kuruş, motorinde 55 kuruş, LPG'de 57 kuruş zamlanacak.

Sozcu.com.tr

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Dolardaki artış bugün bir kez daha zam olarak akaryakıt fiyatlarına yansıyor.

EPGİS’in duyurusuna göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 62 kuruş, motorinde 55 kuruş, LPG’de 57 kuruş zamlanacak.

Son olarak 18 Aralık’ta litre fiyatı motorinde 1 lira 14 kuruş, benzinde 69 kuruş, oto gazda 70 kuruş zamlanmıştı.

İŞTE SON FİYATLAR

Böylece benzinin litre fiyatı ortalama olarak Ankara’da 11,66 TL'den 12,28 TL’ye, İstanbul’da 11,61 TL'den 12,23 TL’ye, İzmir’de 11,68 TL'den 12,30 TL’ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ortalama olarak Ankara’da 11,50 TL'den 12,05 TL’ye, İstanbul’da 11,44 TL'den 11,99 TL’ye, İzmir’de 11,52 TL'den 12,07 TL’ye yükseldi.

LPG'nin litresi Ankara'da 8,75 TL'den 9,32 TL’ye, İstanbul'da 8,70 TL'den 9,27 TL’ye ve İzmir'de 8,58 TL'den 9,15 TL’ye yükseldi.

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