Benzine zam geldi

Benzinin litre fiyatı bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 56 kuruş zamlanacak.

Sozcu.com.tr

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Dolar kurundaki artış, akaryakıtta zam yağmuruna neden olmaya devam ediyor.

EPGİS’in duyurusuna göre, benzinin litre fiyatı bu geceden itibaren 56 kuruş zamlanacak.

Böylece benzinin litre fiyatı ortalama olarak Ankara’da 10,41’den 10,97’ye, İstanbul’da 10,36 TL’den 10,92 TL’ye, İzmir’de 10,43 TL’den 10,99 TL’ye yükselecek.

Benzine en son 9 Aralık’ta 77 kuruş zam gelmişti.

Dolar kurunda belirgin bir düşüş olmazsa yarın benzin ve motorinde yine zam bekleniyor.

Motorinin litre fiyatı ortalama olarak Ankara’da 10,36 TL, İstanbul’da 10,30 TL, İzmir’de 10,38 TL seviyesinde bulunuyor.

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