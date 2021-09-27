Berlin’de referandum fiyaskosu: Oy veremediler

Berlin’de, genel seçimlerin yanı sıra Federal Meclis ve "dev konut şirketlerindeki evleri satın alma yoluyla kamulaştırma" referandumu vardı. Fakat referandumda önce oylar kayboldu ve sonra da seçmenler... Çok sayıda seçmen oy kullanamadı.

Ali GÜLEN

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Almanya’da genel seçimlerin yanı sıra, Başkent Berlin'de de eyalet hükümeti ve dev Alman emlak şirketlerinin elindeki mülklerin “parayla satın alınıp kamulaştırılması” referandumu da vardı.

Başkentte yaşayanların dün 6 oy vermesi planlanıyordu fakat seçim sürecinde yaşanan düzensizlikler sebebiyle referandumda katılım düşük oldu.

Bazı sandıklar karışırken, oy pusulaları da bazı sandıklarda kayboldu. Kuyruklar uzadı, seçmenler evlerine gönderildi. Seçim tam anlamıyla yapılamadı. Berlin’de birçok seçmen dün 6 oyu veremedi. Uzmanlar, seçimin yenilenebileceğini duyurdu.

Referandum sonucunda halk yüzde 57.2 ile “evet” dedi. Böylelikle gerekli görülen durumlarda 3000’den fazla konutu olan şirketlerin konutları satın alma yoluyla kamulaştırılabilecek. Fakat referandumdan çıkan sonuçlar bir yasa olarak geçerli değil. Yasal bir altyapısı olmayan referandumdan çıkan sonuçlarla birlikte halktan gelen talep üzerine Berlin eyalet hükümeti bu yönde bir yasa hazırlayacak.

3000'DEN FAZLA EVİ VARSA…

Yasayla, 3000'den fazla konutu olan şirketlerin konutları “satın alma yoluyla” kamulaştırılacak. Bu da 7 ile 13 milyar Euro'ya mal olacak ve parası Berlinli vergi mükelleflerinin cebinden çıkacak.

Daha önce de, kira artışını kısıtlamak için yasa çıkaran Berlin Eyalet Hükümeti'nin kararı, Anayasa Mahkemesi'nden dönmüştü.

KİMSE SATMAK İSTEMEZSE…

Önce yasa hazırlanması ve Berlin Eyalet Meclisi'nce onaylanması gerekiyor. CDU, Liberaller ve AfD ise bu yasaya karşı. SPD de bu adıma sıcak bakmıyor. Yeni yasanın hukuksal alt yapısının hazırlanması ve hukuki sürecin, ev sahipleri ile görüşülmesi gerekiyor.

Kimse evini satmak istemezse, konu “kördüğüm” olacak ve Anayasa Mahkemesi'ne gidecek. Bu şekilde kamulaştırma Anayasa'ya aykırı.

Berlin Eyalet Hükümeti, bu yasa onaylanırsa önce Berlin Anayasa Mahkemesi'ni aşmaya çalışacak. Onu aşarsa Federal Anayasa Mahkemesi'ne takılacak.

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