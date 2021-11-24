Beyaz eşya satışları yüzde 13 azaldı

Beyaz eşya iç satışları ekim ayında altı ana ürün bazında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azaldı.

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Beyaz eşya iç satışları Ekim’de dört ana ürün bazında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azalarak 552 bin 3 adet oldu. Derin dondurucu ve kurutucunun da dahil olduğu altı ana ürün grubunda ise Ekim ayında iç satışlar yüzde 13 düşüşle 596 bin 766 adet oldu.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) tarafından açıklanan Ekim verilerine göre, buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan dört ana ürün bazında sektörün ihracatı ise yüzde 2 artışla 2,02 milyon olarak gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde ise iç satışlar yüzde 9 artışla 6,03 milyon adet, ihracat yüzde 25 artışla 18.2 milyon adet oldu.

İHRACAT KUR DEĞİŞİMLERİNE GÜÇLÜ DURMAMIZI SAĞLIYOR

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, “Çip krizinden diğer sektörlere oranla daha sınırlı etkileniyoruz. Tedarikçi çeşitlendirmesi, üretimde yaptığımız düzenlemeler ve uzun vadeli anlaşmalarla süreci yönetiyoruz. Üretiminin yüzde 75’ini ihraç eden bir sektör olmamız kur değişimlerine karşı daha güçlü durmamızı sağlıyor” dedi.

Dinçer, önümüzdeki dönemde sağlanacak teşvikler ve maliyet artışına karşı çeşitli girdilerdeki ek vergilerin ve sektörümüzün en önemli girdisi olan yassı çelik ürünlerinde gümrük vergilerinin en azından geçici olarak kaldırılmasının sektörün rekabet gücünü korumasına yardımcı olacağını söyledi. (REUTERS)

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