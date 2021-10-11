Beyaz ette üretim artmasına rağmen fiyatlar fırladı

TÜİK verilerine göre, 2021 Ağustos'ta beyaz et üretimi yıllık yüzde 23 artmasına rağmen tavuk eti fiyatları yüzde 64 zamlandı. Maliyetlerdeki artış zamlarda etkili oldu. Süt üretimi ise ağustosta yıllık yüzde 12 azaldı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri beyaz et üretimi artmasına rağmen maliyetlerdeki artışın fiyatlardaki zamları sürdürdüğünü ortaya koydu.

Buna göre, 2021 Ağustos’ta bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi yüzde 23, kesilen tavuk sayısı yüzde 22 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 0.8 arttı.

Ancak ağustosta yıllık bazda yüzde 23 artan beyaz et üretimine rağmen fiyatların aynı dönem aralığında yüzde 64 zamlanarak 19.4 TL’ye çıkması dikkat çekti. 2020 Ağustos’ta 11.8 TL olan tavuk eti fiyatları 2021 Ağustos’ta 19.4 TL’ye yükseldi. Fiyatlardaki artışta maliyetlerin sürekli yükseliyor olmasının etkili olduğu belirtiliyor.

EN ÇOK HİNDİ ETİNDE

TÜİK’in bugün açıkladığı Kümes Hayvancılığı Üretimi, Ağustos 2021 verilerinin detaylarına bakıldığında ise, 2021 Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk eti üretiminin yüzde 0,6 arttığı görülüyor.

Aynı dönemde kesilen tavuk sayısı yüzde 1,7, tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,6, hindi eti üretimi ise yüzde 20,6 azaldı. Hindi eti üretimi ağustosta yıllık bazda ise yüzde 7,5 düştü.

SÜT ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Öte yandan, TÜİK’in bugün açıkladığı bir başka veri ise, yine 2021 Ağustos ayına ilişkin Süt ve Süt Ürünleri Üretimi istatistikleri oldu.

Bu veriler ise, 2018 Ağustos’tan bu yana maliyetlerdeki artışın sürekli devam ettiği sektörde üretimdeki düşüş eğiliminin sürdüğünü ortaya koydu.

Buna göre, ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 12 azalarak 104 bin 679 tona geriledi.

Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 6,2 azalarak 1 milyon 5 bin 205 tona indi.

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