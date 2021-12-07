Biden Ukrayna’nın işgali durumunda Rusya’ya banka yaptırımı planlıyor

ABD ve Avrupalı müttefikleri, Rusya'nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda, Rusya'ya bankacılık sistemini ve para birimini hedef alan yaptırımlar uygulamayı değerlendiriyor.

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NATO ülkeleri ile Rusya arasında Ukrayna gerilimi tırmanırken, olası işgale karşı Rusya’ya dönük yeni yaptırım planları da yapılıyor.

ABD ve Avrupalı müttefikleri, konu hakkında bilgiye sahip kaynakların Bloomberg'e verdiği bilgiye göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda, Rusya'nın en büyük bankalarına ve ülkenin rubleyi dolar ve diğer yabancı paralara çevirebilme gücüne karşı yaptırımlar uygulamayı değerlendiriyor.

PUTİN’E DOĞRUDAN İLETEBİLİR

Kaynaklar, Rusya'nın en büyük bankalarına ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'na karşı alınan tedbirler dahil yaptırımların, Başkan Joe Biden'ın Salı günü Putin ile yapacağı görüşmede dile getirebileceği seçenekler arasında yer aldığını kaydettiler.

Kaynaklar ayrıca, ABD'nin yatırımcıların Rusya tahvillerini ikinci el piyasada satın almasının da kısıtlanabileceğini belirttiler.

ABD’li yatırımcıların, Rus tahvillerini birinci el piyasada satın alması önceden yasaklanmıştı.

RUBLE HEDEFTE OLACAK

Kaynaklar, en etkili yaptırımın, Rusya'nın Swift finansal ödeme sistemine girişini yasaklamak olabileceğini, ancak bu durumun sıradan vatandaşı çok olumsuz etkileyebileceğini, bu nedenle yetkililerin Rusya'nın rubleyi dolar, euro ya da sterline çevirebilme gücüne yaptırım getirme eğiliminde olduklarını belirttiler.

Biden ve Putin arasında yapılacak telefon görüşmesi, ABD istihbaratının müttefik ülkelere, önümüzdeki yıl Rusya'nın Ukrayna'yı 175 bin kişilik bir kuvvetle işgal etme yönünde bir planının olabileceğini bildirmesi ile birlikte tansiyonun arttığı bir ortamda gerçekleştirilecek.

Rusya savaş planlarını reddetti, ancak, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya olan desteklerini geri çekmelerini de söyledi. Bu durum, Rusya'nın eski Sovyet cumhuriyeti Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını engellemeyi de içeren fiili “kırmızı çizgiler” oluşturduğunu gösteriyor.

Biden'ın işgal olması durumunda, Putin ile olası yaptırımlar konusunda ne kadar detay paylaşacağı belli değil ve tedbirlerin büyük kısmı müttefiklerle varılacak mutabakata bağlı olacak.

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