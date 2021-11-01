Biden ve OPEC arasında petrol arzı gerilimi

ABD Başkanı Joe Biden ve OPEC arasında petrol üretimi tartışması yaşanıyor. Biden, artan petrol fiyatlarının düşmesi için OPEC'in üretimi artırması gerektiğini savunurken, OPEC ise talebin hala tehdit altında olduğunu ve dikkatli davranılması gerektiğini belirtti.

Sozcu.com.tr

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ABD Başkanı Joe Biden, Roma'daki G20 liderler zirvesinde talebi karşılamak için gerekli tedbirleri almadıkları konusunda Suudi Arabistan ve Rusya'yı eleştirdi.

Küresel ekonomide pandeminin etkisinin azalması tüketimi arzın üstüne çıkardıkça ham petrol fiyatları bu yıl yükseldi.

Gaz ve kömür kıtlığının damgasını vurduğu bir enerji krizi petrol talebini canlandırdı. Ancak artan talebe rağmen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri (OPEC+) geçen yıl uygulanan tedarik kısıtlamalarını yalnızca mütevazı bir hızda gevşetti.

ABD BAŞKANINDAN ÜRETİMİ ARTIRIN BASKISI

ABD Başkanı da artan petrol fiyatlarının düşmesi için OPEC’in üretimi artırması gerektiğini savunurken, OPEC ise talebin hala tehdit altında olduğunu ve dikkatli davranılması gerektiğini vurguladı.

Biden dün 20 kişilik liderler zirvesinin ardından Roma’da düzenlediği basın toplantısında “Rusya, Suudi Arabistan ve diğer büyük üreticilerin, örneğin insanların işe gidip gelmek için benzini olsun diye daha fazla petrol pompalamayacaklarını düşünüyorum. Bu doğru değil” dedi.

ABD, OPEC+ harekete geçmezse 23 devletli birlik dışındaki ülkelerin nasıl yanıt verebileceğini görüşecek.

400 BİN VARİL ARTIRILABİLİR

OPEC’in perşembe günü internet üzerinden çevrimiçi olarak toplanması planlanıyor. OPEC bu toplantıda üst düzey tüketicilerin yüksek enerji maliyetlerinin enflasyonu artıracağı ve toparlanmayı frenleyeceğine dair artan endişelerine rağmen, aylık 400 bin varillik artış planına sadık kalabilir.

Kuweyt’in haber ajansı Kuna’nın aktardığına göre, ülkenin petrol bakanı 400 bin varillik artışın talebi karşılamak için yeterli olacağını belirtti.

Goldman Sachs, küresel talebin geçen ay arzı 2,5 milyon varil aştığını ve sorunun hala “çözülmemiş” olduğunu belirtti.

PETROL FİYATLARI

Bu gelişmelerin ışığında Ocak vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında yüzde 0,4 yükselişle varil başına 83,39 dolara yükselirken Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında yüzde 0,5 düşüşle varil başına 83,15 dolar oldu.

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