Bim’in ardından Ülker’den de ‘fahiş fiyat’ çıkışı: Milletin aklıyla alay etmeyin!

Cumhurbaşkanı 'fahiş fiyatlarla' ilgili büyük market zincirlerini suçlayıp "operasyon yapacağız" derken, Murat Ülker'den tartışmaya ilişkin "milletin aklıyla alay etmeyin" çıkışı geldi. 10 gün önce de BİM yöneticisi, "Bizi töhmet altında bırakmasınlar" demişti.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada “Zincir marketlere yönelik gerekli operasyonlar yapılacak. 5 tane zincir market bütün ürünü toparlıyor, piyasalar alt üst oluyor” derken, Şok Marketler’i bünyesinde barından Ülker Grubu’ndan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Dün akşam İHA’nın aktardığına göre, Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, “Milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok” dedi.

‘MİLLET APTAL MI?’

Zincir marketler ve fiyatlarla ilgi soruyu ise Murat Ülker şöyle cevapladı:

“Ben diyorum Türkçe konuşalım. Enflasyon var diyor bu niye zam yapmış diyor. Ben diyorum ki ya fiyat artışları var ortalaması bu. Bu ne oranda zam yapmış. Bunu sorunca zaten cevabı çıkıyor. Yani milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok.”

“Herkes akıllı herkes bakkala gittiği zaman kim kaç para biliyor. Ve herhangi bir fahiş fiyat varsa asla satılmıyor öyle bir şey yok. Millet aptal mı? Mesela ne oldu patateste. Patates hiç satılmadı niye? Patatesin çoğu bu hamburgercilerde, büfecilerde satılırdı. Bu satılmayınca dağ taş patates oldu. Şimdi tekrar açılıverince de, patatesler bozuldu tabi, patates yok oldu şimdi de. E tabi var yok yaparsan bunun fiyatı da aşağı yukarı oluyor” diyen Ülker, “Ya bu memleketin bir planlamacısı yok mu? Mesela bizim sektörü regüle eden Sağlık Bakanlığı var Tarım Bakanlığı var Sanayi Bakanlığı var, Enerji Bakanlığı var. Biz hepsine bağlıyız” ifadelerini kullandı.

BİM YÖNETİCİSİ DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, 15 Eylül’de bir televizyon programında ‘fahiş fiyat’ tartışması ve marketlerdeki denetimlerle ilgili soru üzerine, fiyatların yüksekliğiyle perakende sektörünün bir alakası olmadığını belirterek, “Bu sektörün bu kadar töhmet altında bırakılması doğru değil. Bu tamamen bir algı yönetimi, Bu algıya biz müsaade etmeyeceğiz.” demişti.

‘ÇİĞ SÜT FİYATINI DEVLET ARTIRDI’

Artışların sadece sebze ve meyve ile sınırlı olmadığını belirten Aykaç, “Soruyor Ankara’dan bazı yetkililer; ‘Ya ne oldu da peynir fiyatları, süt fiyatları arttı?’ diye. Ama bilmiyorlar ki çiğ süt fiyatını devlet artırdı zaten. Yani bunlarla da mücadele ediyoruz, onlara da izahatta bulunuyoruz, anlatabildim mi? Bu sektörün bu kadar töhmet altında bırakılması doğru değil. Bu fiyat artışlarıyla bu sektörün uzaktan yakından alakası yok. Bu tamamen bir algı yönetimi, bu algıya biz müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Ticaret Bakanlığı ve diğer birimlerin böyle dönemlerde çok sık denetmelerde bulunduğunu vurgulayan Aykaç “Bu denetimlerde de buldukları bir şey varsa gereğini yapıyorlar. Şu anda da birkaç gündür denetimler var. Ne zaman sıkışılsa böyle bir denetime başvuralım diyerek böylece bir çözüm bulabileceklerini düşünüyorlar. Bu böyle olmaz yani” demişti.

Fahiş fiyatlarla ilgili “Bizi töhmet altında bırakmasınlar” diyen Aykaç, “Perakende noktaları aslında enflasyonun düşmesine sebep olan bir rekabet içerisinde çalışıyorlar. Merkez Bankası verilerine göre perakende sektöründe net kâr marjı 1.6’dan 1.2’ye düşmüş durumda. Eğer burada bu işler yapılıyorsa bu paralar nerede? Böyle bir dünya yok, lütfen bizi töhmet altında bırakmasınlar. Fahiş fiyatla perakendenin bir alakası yok” açıklamasında bulunmuştu.

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