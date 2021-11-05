Bin çocukla birlikte çevre odaklı geleceği kuracak

Pandemi sonrası gündemin ana konularından biri olan iklim değişikliğinin etkilerine karşı harekete geçen Vodafone, bin çocuk ile ileride müfredata girmesi beklenen bir eğitim projesinin ilk adımını atmaya hazırlanıyor.

Sayime BAŞÇI

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Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen “Yeşil Gezegen Birlikte Mümkün” adlı sürdürülebilirlik projesiyle, Türkiye'nin farklı illerinde 7-14 yaş arası öğrencilere iklim değişikliği, elektronik atık dönüşümü, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve afet konularında online eğitimler verilecek. Proje kapsamında bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Vodafone olarak duruşlarını amaç odaklı şirket olarak belirlediklerini aktaran Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel, projeye ilişkin, “Erken yaşlarda kazanılacak çevre bilincinin gezegenimizin geleceği açısından önem taşıdığına inanıyoruz” dedi.

Yeni fikirler ortaya çıkacak

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise proje kapsamında gerçekleştirilecek fikir maratonları ile çocukların sürdürülebilirlik alanında fikirlerini ortaya çıkarmalarına, geliştirmelerine ve hayata geçirmelerine olanak sağlayacaklarını açıkladı. Hazır, proje üzerinde uzun süredir çalıştıklarını belirterek, “Daha yaşanılabilir bir dünya için önemli bir adıma katkı sağlamış olacağız” dedi.