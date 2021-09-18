Binlerce dönüm Hazine arazisi daha haraç mezat satılacak
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 10 şehirdeki binlerce dönümlük 20 Hazine arazisinin bugünden başlayarak 3 gün içinde satılacağını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı taşınmaz ihalesi ilanı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. 10 şehirdeki binlerce dönüm 20 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.
Giresun, Kırşehir, Adana, Kütahya, Mersin Zonguldak, Hatay, Erzincan, Muş ve Tokat’taki araziler 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecek. Arazilerin tam listesi ve detaylar şöyle: