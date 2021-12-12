Binlerce kişi ‘Geçinmek istiyoruz’ diyerek Kartal’da buluştu

DİSK’in çağrısının ardından binlerce vatandaş, asgari ücret belirlenmeden önce, “artık yeter geçinmek istiyoruz” sloganıyla Kartal Meydanı’nda buluştu. Mitinge katılan vatandaşlar “Biz açlık sınırının altında yaşamak istemiyoruz. Aç kalmak istemiyoruz” dedi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Kartal'da, DİSK tarafından “Artık yeter! Geçinmek istiyoruz” sloganıyla bir miting düzenlendi. Mitinge katılanlar, 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin en az 5 bin 200 TL olmasını talep etti.

Kartal sahilinde buluşan işçiler, emekliler miting alanına doğru yaptıkları yürüyüş sırasında sık sık “Zafer direnen emekçinin olacak”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Yaşasın onurlu mücadelemiz” sloganları attı.

Miting alanında sahneye çıkan İlkay Akkaya şarkılarını seslendirerek, “Selamlıyorum bu birlikteliği. Yolumuz açık olsun hep birlikte” dedi.

Mitinge katılan vatandaşlar da SÖZCÜ'ye konuştu.

‘EVİMİZE EKMEK GÖTÜREBİLMEK İSTİYORUZ'

Adil bir düzen istediklerini söyleyen Mesut Ayaydın, “Türkiye'de işçinin, emekçinin insanca yaşayabilmesi için verdiğimiz bir mücadele var. Bugün Türkiye'de üst ile alt taban arasında dağlar kadar fark, uçurumlar oluştu. Biz orta direği kaybettik. Yani alt sınıf en alta, dibe çöktü. Bir de en üste çıkanlar oldu. Biz hakça düzende yaşayabilmemiz için gerekli ücreti istiyoruz. Evimize ekmek götürebilmek, yağ şeker, tuzu rahatça alıp, çocuklarımıza rahatça bir gelecek sağlamak için çalıştığımız kurumlarda hakkımızı istiyoruz. Bugün asgari ücret Türkiye ortalamasında 280 dolarlara düştü. Oysa ki dünya ortalamasında 385-390 dolar arası. Biz dolardan kaybettiğimiz değeri maalesef ücretlerimizden kaybettik. Bunun düzeltilmesini istiyoruz. Adilce bir düzen istiyoruz” dedi.

‘AÇ KALMAK İSTEMİYORUZ'

Geçinemediklerini belirten Alişan İpşiroğlu da, “Türkiye'de işçi sınıfının ekonomik şartları ortada. ‘Artık yeter' demeye, sesimizi duyurmaya geldik. İşçi arkadaşlarımız, emekli arkadaşlarımız, EYT'li arkadaşlarımız, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler bugün burada. Kitlesel bütünlüğü sağladığımız sürece, işçi sınıfının elde edemeyeceği hiçbir başarı yoktur. Bir ilkokul öğrencisi de bu matematik hesabını yapabilir. Geçinme olasılığı yok. İstanbul'da ev kiraları 3-4 bin liraya gelmişken, sadece ev kirasını karşılayacak ücrete insanların çalışmasını istiyorlar. Ev kirasının yanında elektrik, su, telefon, doğalgaz faturası, giyim ve öğrenci masrafları, gıda masrafları var. Yoksulluk sınırı belli. Biz açlık sınırının altında yaşamak istemiyoruz. Aç kalmak istemiyoruz. İnsanlar evlerinde huzurlu yaşamak istiyor. Tüm huzursuzlukların temeline baktığımızda ekonomik sıkıntılar var” diye konuştu.

‘AYAKKABI 5 SENEDİR AYAĞIMDA'

Gelir dağılımının dengesiz olduğunu belirten 68 yaşındaki emekli Muzaffer Mete, “Toplumun geneli geçinemiyor. Emekli maaşı ya da asgari ücretle ev kirası veren birinin geçinme olasılığı yok. Çekirdek ailenin yaşama hakkı elinden alınmış vaziyette. Yaşamanın ne denli zorlaştığını biliyoruz. Zengin daha çok zenginleşiyor, fakir daha çok fakirleşiyor. Açık söylüyorum, şu ayağımdaki ayakkabı 5 senedir ayağımda. Bu elbiselerim 6-7 senedir üzerimde. Üzerime yıllardır bir şey almış değilim. Boğazıma bakmaktan, eşimin, çocuklarımın, torunlarımın yarınını, geleceğini düşünmekten, kuruşu hesaplamaktan boğazımızdan simit bile geçmiyor. 3 buçuk lira olmuş simit, 4 lira olmuş ekmek. Asgari ücretli ne yiyecek, soruyorum. Bugün simit bile alınamıyor. Torunlarımın geleceği için mücadele veriyorum” dedi.

‘GEÇİNEMİYORUZ' DİYORLAR

Emekli vatandaş Durmuş Karataş da torunlarının geleceğinden endişe duyduğunu ifade ederek, “Gerçekten geçinemiyoruz. Bugün Avrupa'daki bir emekli gelip burada 5 yıldızlı otellerde aylarca tatil yapıyor. Türkiye'de emeklinin durumu ortada. Torunlarımın geleceği konusunda endişeliyim. Onlar İçin buradayım. Ben kendimden artık vazgeçmiş durumdayım. Kira ödeyen birinin geçinmesi mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Arzu Çerkezoğlu

SÖZCÜ'ye konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “DİSK olarak 1 Ekim'den itibaren, meclisin açıldığı günden itibaren gelirde adalet, vergide adalet diyerek bir mücadele yürütüyoruz. ‘Artık geçinmek istiyoruz' diyoruz. Gerçekten Türkiye'de işçiler, emekçiler Türkiye'de yaşayan yurttaşlar açısından geçim derdi en büyük sıkıntı haline geldi. Zamlar, enflasyon, dolar kurundaki artışla her şeye, iğneden ipliğe zam gelen bu süreçte ‘geçinmek istiyoruz' talebiyle, asgari ücretin en az 5 bin 200 lira olması için, ‘gelirde adalet, vergide adalet' demek için bugün buradayız. On binlerce işçi arkadaşımız da bu çağrımıza yanıt verdi. Omuz omuza bu konudaki kararlılığımızı ifade ediyoruz” şeklinde konuştu.

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