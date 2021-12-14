Bir ülke daha faiz artırdı

Pakistan Merkez Bankası faiz oranlarını 100 baz puan artırarak yüzde 9,75'e yükseltti

Sozcu.com.tr

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Pakistan merkez bankası Salı günü, artan enflasyona karşı gösterge faiz oranını 100 baz puan artırarak yüzde 9,75’e çıkardı.

Banka, Kasım ayındaki son toplantısında politika faizini 150 baz puan artırmış ve kısa vadede faiz artırımlarının devam etme ihtimalinin düşük olduğu yönünde sinyal vermişti.

Pakistan rupisindeki değer düşüşü, yüksek enflasyon ve cari açık, faiz oranlarının yükseltilmesine sebep oldu.

ENFLASYON TAHMİNLERİ YÜKSELDİ

Ayrıca Pakistan Merkez Bankası, bu mali yıl için enflasyon tahminlerini yüzde 7-9 yüzde 9-11’e revize etti. Banka, cari açığın, yüksek küresel emtia fiyatlarından kaynaklı ithalattaki artış nedeniyle keskin arttığını kaydetti.

Bu hafta ABD Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da dahil olmak üzere 20 merkez bankasının faiz kararı açıklaması bekleniyor. Pek çok bankanın da Pakistan’da olduğu gibi parasal sıkılaştırma yönünde adım atması bekleniyor.

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