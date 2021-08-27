Birleşik Metal-İş zam talebini açıkladı

127 bin işçiyi ilgilendiren metal iş kolundaki toplu sözleşme görüşmeleri öncesi Türk Metal'in yılın ilk altı ayı için yüzde 29.57 zam talep etmesinin ardından Birleşik Metal-İş de ilk 6 aylık dönem için yüzde 30.89 zam istedi. Birleşik Metal-İş Başkanı Serdaroğlu, "İşverenlerin net kârlılığı yıllık yüzde 585'i buldu. Talepleri karşılayacak güçleri var" dedi.

Sozcu.com.tr

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Metal işçileri, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile eylül ayında başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesi ücret artışlarına yönelik tekliflerini açıklamaya devam ediyor.

Türk Metal’in 25 Ağustos’ta açıkladığı, sözleşme yılının ilk altı ayı için yüzde 29.57 zam talep ettiği görüşmelere ilişkin bugün de Birleşik Metal-İş Sendikası, ilk 6 aylık dönem için yüzde 30.89 zam talep ettiğini duyurdu.

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, tekliflerinin ilk 6 aylık dönem için ortalama ücrette ikramiye dahil net 1.458 TL'ye denk geldiğini söyledi.

Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu 33 işletmeye bağlı 50 fabrikadan yaklaşık 11 bin üye bulunuyor.

SAAT ÜCRETLERİNE 4.60 TL ZAM TALEBİ

Bu yılki ücret tekliflerinin dört bölümden oluştuğunu aktaran Serdaroğlu, birincisinin ilk defa işe girecek bir metal işçisinin ücretinin, asgari ücretin yüzde 10 artırılması olduğunu aktardı. “İkinci olarak, halen çalışanlar arasında sektörümüzde düşük ücretli işçilerin bulunduğunu gerçeğini göz önüne alarak, bu işçilerin ücretlerinde bir miktar iyileştirme yapılmasını önemli görüyoruz” diyen Serdaroğlu, şöyle devam etti: “Bu nedenle, saat ücreti 20 TL'nin altında kalan işçilerin saat ücretlerine 20 TL'yi geçmemek üzere 70 kuruş iyileştirme yapılmasını istiyoruz. Bu iyileştirmeden sonra, ilk 6 aylık dönem için öncelikle tüm ücretlerin yüzde 9 artırılmasını, ardından da saat ücretlerine 4.60 TL zam yapılmasını istiyoruz. Bu ücret zam teklifimizin karşılığı oransal olarak ilk 6 aylık dönem için yüzde 30.89'dur.”

“SOSYAL HAKLAR DA OLDUKÇA DÜŞÜK”

Serdaroğlu, resmi enflasyonun gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle diğer altışar aylık zam dönemlerine yönelik tekliflerini ise şöyle sıraladı: “Teklifimiz 2. altı aylık dönemde enflasyon oranına 3 puan eklenmesi, 3. altı aylık dönemde enflasyon oranına 4 puan eklenmesi ve 4. altı aylık dönemde enflasyon oranına 3 puan eklenmesi şeklindedir.”

Serdaroğlu ayrıca, metal işçilerine ödenen sosyal hakların oldukça düşük bir seviyede olduğuna dikkat çekerek, sosyal haklarda bir yıl için ortalama yüzde 45 oranında artış teklif ettiklerini açıkladı. Sosyal hakların ikinci yılı için ise enflasyon artı 4 puan artış teklif ettiklerini söyledi.

“İŞVEREN TALEPLERİ KARŞILAYACAK GÜÇTE”

Teklif ettikleri tüm artışların gerçekçi olduğunu belirten Serdaroğlu, işverenlerin de bu taleplerimizi karşılayacak güce sahip olduklarına vurgu yaptı.

MESS'e üye olan ve Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu borsada (BİST'te) işlem gören iş yerlerinin net kârlarında, 2020 1. çeyrek ile 2021 1. çeyrek aralığında yüzde 585 artış olduğunun altını çizen Serdaroğlu, “Aynı dönem için, borsada sektörlere göre kârlılık oranlarına bakıldığında yakın dönemde görülmedik düzeyde kârlılık yaşandığı göze çarpmaktadır. Demir çelikte yüzde 1158.6, otomotivde yüzde 173.5, otomotiv yan sanayinde yüzde 173.8 oranında kârlılık söz konusudur” dedi.

Bu nedenle işçinin taleplerini fazlasıyla karşılayacak üretim ve karlılığın yaşandığı bir dönemde olunduğuna atıf yapan Serdaroğlu, şöyle devam etti: “Pandeminin pik yaptığı dönemlerde dahi işçiler çarkların dönmesini sağlamış, canları pahasına çalışmışlardır. Bu kadar yüksek karlar işçilerin bu fedakar, özverili çalışmaları sayesindedir. Şimdi sıra metal patronlarındadır. Şimdi, işçilerin bu emeklerinin karşılığının hiç değilse bir bölümünün

ödenmesinin zamanı gelmiştir.”