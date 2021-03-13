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Bitcoin 60 bin doları aştı

Bitcoin'in değeri bugün 60 bin doları aşarak yeni bir rekora imza attı. Kripto paranın değeri üç hafta önce 59 bin dolara yaklaştıktan sonra 50 bin doların altına gerilemişti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:43, 13/03/2021
HaberlerEkonomi
Bitcoin 60 bin doları aştı

Kripto para birimi Bitcoin, bugün 60 bin dolar eşiğini aşarak rekor tazeledi. Kripto para piyasasının en büyük oyuncusunun değeri, 60 bin 285 doları gördü.

Bitcoin, bu hafta içinde kripto paralara olan kurumsal ilginin yeniden artmasıyla birlikte yönünü tekrar yukarı çevirmişti. Goldman Sachs, kurumlardan gelen talep üzerine kripto para birimini yeniden kuracağını açıklarken petrol milyarderi Kjell Inge Rokke de Seetee isimli yeni bir girişimle Bitcoin ve diğer kripto paralara yatırım yapacağını duyurmuştu.

21 Şubat’ta 59 bin dolara ulaşan Bitcoin, ertesi gün 50 bin doların altına gerilemişti.

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