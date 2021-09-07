Bitcoin için tarihi gün: İlk kez bir ülkenin resmi para birimi oldu

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da kripto paralar için tarihi bir gün yaşanıyor. El Salvador'da Bitcoin’in resmi para birimi olmasını kabul eden yasa bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Böylece dünyada ilk kez bir devlet, bir kripto parayı yasal ödeme aracı olarak kabul etmiş oldu.

Sozcu.com.tr

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Orta Amerika ülkesi El Salvador’da, Bitcoin'in resmi para birimi olmasını kabul eden yasa bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

Geçtiğimiz aylarda El Salvodar’da Bitcoin yasal para birimi olarak kabul edilmişti. Bugün ilgili yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte El Salvador, bir kripto parayı yasal para birimi olarak kullanan ilk devlet oldu.

Artık 6,5 milyon nüfuslu ülkede ABD dolarının yanı sıra Bitcoin de ödeme aracı olarak kullanabilecek.

HERKESE 30 DOLARLIK BITCOİN

Hükümet piyasayı desteklemek amacıyla her vatandaşa 30 dolarlık Bitcoin verdi. Bu bitcoinlere ise hükümetin Chivo isimli dijital cüzdanını indirerek kimlik numaraları aracılığıyla ulaşılabiliyor.

Yeni yasaya göre Bitcoin’i ödeme aracı olarak kabul etmeyen işletmeler cezalandırılacak. Ülkede güncel değeri ile 155 bin dolar civarında olan 3 Bitcoinlik yatırım yapan yabancılara oturma izni verilecek.

Ayrıca hükümet Bitcoin yatırımlarını desteklemek için 150 milyon dolarlık bir fon oluşturduğunu açıkladı.

ATM’LER KURULDU

Ülkede geçtiğimiz hafta, vatandaşların kripto varlıkları ABD dolarına dönüştürebilmesi için Bitcoin ATM'leri de kuruldu.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkenin elinde 400 Bitcoin olduğunu açıkladı. Bukele, Twitter’dan yaptığı açıklamada bugün 200 coin satın aldıklarını ve toplamda 400 adet Bitcoin’e sahip olduklarını açıkladı. Bu paranın güncel değeri yaklaşık 20 milyon 930 bin dolar.

400 MİLYON DOLAR TASARRUF

El Salvador’un ekonomisi, göçmenlerin ülkelerine gönderdiği paralara büyük ölçüde bağımlı. Geçtiğimiz yıl El Salvadorlu göçmenlerin ülkelerine gönderdiği para 6 milyar doları buldu. Bu miktar gayri safi yurtiçi hasılanın yaklaşık beşte birini oluşturuyor.

Bu paranın transferinden alınan komisyonlar ise ülke ekonomisi için ciddi bir kayıp. Bukele, Bitcoin’in Salvadorluların bu işlemler için yılda 400 milyon dolar tasarruf sağlayabileceğini söylüyor.

ANKETLERE GÖRE HENÜZ BENİMSENMEDİ

Ancak ülkede aylardır devam eden hazırlıklara ve Bukele’nin yüksek görev onayına rağmen Bitcoin kullanımı henüz halk tarafından tam anlamıyla benimsenebilmiş değil.

José Simeón Cañas Orta Amerika Üniversitesi tarafından yapılan bir ankete göre, ankete katılanların üçte ikisi yasanın yürürlükten kaldırılması gerektiğini söylerken, katılımcıların yüzde 70’i Bitcoin yerine ABD doları kullanmayı tercih ettiklerini söyledi.

DÜNYA BANKASI VE IMF MESAFELİ

Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ise El Salvador’un bu hamlesine mesafeli yaklaştı.

IMF, Bitcoin’in oynaklığının getireceği riskler konusunda ülkeyi uyarırken Dünya Bankası, El Salvador hükümetinin Bitcoin’e geçiş konusundaki yardım talebini, çevresel sakıncaları öne sürerek reddetti. Dünya Bankası aynı zamanda kripto para işlemlerinin şeffaf olmamasını da gerekçe gösterdi.

YAKINDAN İZLENİYOR

Bölgedeki diğer hükümetler de El Salvador’un bu deneyimini yakından izleyecek. Geçen ay Küba, adada halihazırda kullanılan kripto para birimini yasallaştırmak için harekete geçerken, Panama ve Uruguay gibi ülkelerde bazı milletvekilleri de benzer yasalar önerdi.

El Salvador’daki deneyin başarılı olması durumunda dünyanın çeşitli yerlerinde pek çok ülkenin benzer adımlar atabileceği tartışılıyor.

BITCOIN ARTTI

Bitcoin bugün El Salvador'dan gelen haberler sonrasında 52 bin doların üzerine tırmanarak 13 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Dün Reddit, Twitter gibi sosyal medya platformlarında bazı kullanıcılar Bitcoin alma çağrısında bulunmuş, bu çağrı piyasayı hareketlendirmişti. Bugün El Salvador’un yasal olarak Bitcoin’e geçmesi, artışı daha da hızlandırdı. Bitcoin bir günde yüzde 1,8 değer kazandı.

En son 23 Ağustos'ta 50 bin doların üzerini gören Bitcoin, sonrasında 46 bin dolara kadar gerilemişti. Buna rağmen Temmuz ortasından bu yana yüzde 70’ten fazla değer kazanan Bitcoin, 30 bin dolardan 52 bin 600 dolara tırmandı.

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