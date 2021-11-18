Bitcoin için trend değişikliği sinyali olacağını belirten Akyil: Ufak ufak adımlarla riskten kaçış başladı

FED’in varlık alımlarını azaltma kararıyla birlikte düşen risk iştahının kripto paralarda çıkışa neden olduğunu söyleyen ekonomist Devrim Akyıl, “Ufak adımlarla kaçışın başladığını gözlemliyoruz” dedi.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Türk yatırımcıların kripto paraya ilgisi artarak devam ederken piyasadaki dalgalanma tedirginlik yarattı. Türkiye'de piyasanın büyüklüğü 900 milyon dolar ve tahminlere göre 4 milyon kişi kripto para yatırımı yapıyor.

“KAÇIŞ BAŞLADI”

Ekonomist Devrim Akyıl, kripto para borsalarındaki düşüşün nedenlerini değerlendirdi. Kripto para borsalarındaki aşağı yönlü hareketin sadece piyasaya özgü olmadığını, ABD Merkez Bankası'nın (FED) varlık alımlarını azaltma kararıyla birlikte düşen risk iştahının kripto paralarda çıkışa neden olduğunu söyleyen Akyıl, “Risk iştahı deyince ilk başta parasal genişlemeden en fazla pay alan kripto paralar ve hisse senetleri öne çıkıyor. FED'in tahvil alımı azaltımı etkilemiyor gibi gözükse de dolar endeksinin yukarı yönlü hareketiyle, riskten ufak adımlarla kaçışın başladığını gözlemliyoruz” dedi.

Teknik olarak Bitcoin için 62.500 doların aşağısında kaldıkça trendin kısa vadede aşağı yönlü olacağını öngören Akyıl “Orta vadeli ise 52 bin-53 bin dolar bölgesinin aşağısına inen hareketler gözlemlenirse trend değişikliği o zaman gündeme gelebilir” dedi.

Genellikle Bitcoin'i takip eden altcoinlerin biraz farklılık gösterdiğini aktaran Akyıl, “Sektörün piyasa büyüklüğünde biraz küçülme yavaş da olsa gözlendi. Önce Bitcoin hareket eder, Bitcoin dinlenirken altcoinlerde yukarı yönlü hareket başlar. Son dönemde bunu görmemeye başladık. Sebebi ise makro ekonomik gelişmeler. Tüm parasal hareketlerin hızında bir yavaşlama gözlüyoruz” diye konuştu.

“TETHER RİSKİ GÖZ ARDI EDİLİYOR”

Ekonomist Devrim Akyıl, kripto para piyasasında Tether riskinin göz ardı edildiğine de değindi.

Tether, kripto paraların oynaklığından endişe eden, kripto para dünyasına adım atmaya çekinen yatırımcılara, değeri ABD Doları'na endekslenmiş bir stablecoin (başka bir değerli varlığa “sabitlenmiş” bir kripto para birimini). Akyıl, Tether'in tüm kripto para piyasasını sallayacak bir riskin üzerinde durduğuna dikkat çekti.

Akyıl, “Siz coininizi sattığınız zaman Tether'e geçiyorsunuz, Tether bu parayla ne yapıyor? Çıkardığı coinleri kendisine geçmiş paraları nerede değerlendiriyor? Şirket daha önce yapmış olduğu açıklamada paranın yüzde 50 ile 60'ını sabit getirili menkul kıymetlere yatırdığını açıkladı” dedi. Ağır borç yükü altındaki Çinli emlak şirketi Evergrande'e dikkat çeken Akyıl, “Ancak Evergrande'nin batışı bu sabit getirili menkul kıymetlerle ilgili riskleri de ortaya çıkardı. Bu paranın ciddi miktarda kaybedilmiş olma ihtimali var” dedi.

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