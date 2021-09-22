Bitcoin’de dalgalı seyir sürüyor

Kripto para piyasalarında Çinli emlak devi Evergrande'nin yaşadığı borç krizinin etkileri sürerken Bitcoin'deki dalgalı seyir de devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin ağustos ayından bu yana ilk kez 40 bin doların altına düştü.

Dün gece yarısı itibariyle 39 bin 750 dolar seviyesini gören Bitcoin sabah saatlerinde yüzde 3 değer kazanarak 42 bin 260 dolar seviyelerine geri yükseldi.

Ether, Solana ve Litecoin gibi kripto paralar da dün Çinli emlak devi Evergrande’nin borç krizi nedeniyle düşük seyretti.

EVERGRANDE PİYASAYI SALLADI

Kripto para dünyasını sallayan gelişme ise Tether’in Evergrande tahvilleri bulundurduğu yönündeki dedikodular olmuştu. Tether iddiaları reddetse de bu açıklama piyasadaki stresi düşürmeye yetmedi.

Ayrıca Evergrande borç krizinin kripto para piyasalarına bir diğer etkisi de yatırımcıların yüksek riskten kaçınma refleksi ile yaptığı işlemler oldu.

PİYASA SAKİNLEDİ

Evergrande’nin borç ödemelerine ilişkin belirsiz de olsa açıklama yapması ve Çin merkez bankasının likidite vermesi yatırımcı endişelerini kısmen hafifletti.

Haberlerin ardından 42 bin dolar seviyelerinin üstünde seyreden Bitcoin’in yanısıra Ethereum 2 bin 700 dolar seviyelerinden 2 bin 900 dolar seviyelerine yükseldi.

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