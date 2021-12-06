Bitcoin’de hafta sonu depremi

Bitcoin'de ve kripto piyasasında yaşanan hafta sonu depremi dipten yapılan alımlar sayesinde hafiflese de Omicron varyantının yarattığı belirsizlik ve politika yapıcıların kripto borsalarına yönelik hamleleri fiyatları baskılamaya devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en büyük dijital varlığı olan Bitcoin, haftasonu yaşadığı büyük dalgalanmanın ardından haftanın ilk gününde 49 bin doların altındaki seyrini sürdürdü.

Kasım ayına 60 bin dolar seviyelerinden başlayan Bitcoin, kısa sürede büyük bir ralli yakalayarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69 bin doları görmüştü. Bitcoin, Kasım sonunda düşüşe sert geçti ve Aralık başında çakılarak iki ay önceki seviyesine geri dönmüş oldu.

SERT DALGALANMA

Bitcoin, geçtiğimiz haftasonu yüzde 23'ü bulan değer kaybıyla 42 bin 567 dolara kadar geriledi. Dip seviyelerden yapılan alımlar sayesinde Bitcoin kısmen toparlanarak kayıpların bir kısmını telafi etti ve haftanın ilk işlem günü 49 bin seviyesinin hemen altında işlem görmeye devam etti.

Kripto para birimlerindeki geniş satışlar, ethereumda da sert düşüşe neden oldu. Ancak Ethereum diğer kripto paralardan kısmen ayrıştı. Ethereum haftanın ilk işlem gününde 4 bin dolar üzerinde kalmaya devam etti.

ALT COİNLERDE SON DURUM

Solana 195 dolar, Cardano 1,3 dolar, Doge Coin 0,16 dolar seviyelerinde işlem gördü. Doge Coin gibi Elon Musk’ın twitleri sonrasında gündeme gelen Shiba Inu ise yüzde 8’in üstündeki değer kaybıyla 0,00003 dolar seviyesinden işlem gördü.

Shiba Inu, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğü andan itibaren yüzde 57,80 değer kaybetmiş oldu.

KRİPTO PİYASASI NEDEN ÇAKILDI

Kripto piyasasında 2 ay içinde gelişen büyük değer aralığı, politika yapıcıların güvensizlik endişelerini ve eleştirilerini de besledi.

Haftasonu yaşanan sert hareketlerde ABD Kongresi’nin kripto paralarla ilişkili tüm büyük şirketlerin CEO’larını toplantıya çağıracağı haberleri ve Omicron varyantının getirdiği belirsizliğin risk iştahını azaltması etkili oldu.

Son verilere göre, kripto yatırımcılarının hesaplarında bir hafta öncesine göre 250 milyar dolar daha az var. Bu da risk iştahının düştüğünün en önemli göstergesi.

ABD'nin önde gelen kripto para borsaları FTX, Binance, Coindesk üst düzey yöneticilerinin Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi'nde ifadeye çağırılması da piyasalarda endişeye neden olan bir başka gelişme. Komite'nin Başkanı Maxine Waters, düzenlenmemiş bir piyasa olması nedeniyle kripto paralara karşı eleştirileriyle tanınıyor.

Cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gelmesi ve bunun ABD hisse senedi piyasalarında satış dalgası yaratması da kripto piyasasını etkileyen bir başka unsur oldu. Hisse senedi piyasasındaki dalgalanma, Bitcoin’e de yansıdı.

DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

14-15 Aralık’ta yapılacak Fed toplantısına verilecek mesajlar yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek. Fed'in varlık alım programını sonlandırmayı hızlandırması ve faiz artırım takvimini öne çekmesi piyasayı daha da kötü etkileyebilir. Fed'in olası politika değişikliklerinin kripto para piyasalarında önemli bir etki yaratabileceği belirtiliyor.

Yatırım firması Miller Tabak’ın baş stratejisti Matt Maley Bitcoin’deki düşüşün devam etmesinin gelecek hafta diğer risk varlıkları için büyük bir uyarı işareti olacağını belirtti.

Kripto kredi kuruluşu Nexo’nun kurucu ortağı Antoni Trenchev, “40 bin ila 42 bin dolar arasında bir destek bulmalı ve ardından yıl sonu rallisi doğrultusunda toparlanmalıyız. Bu gerçekleşmezse, 30 bin ila 35 bin dolar arasındaki Temmuz dip seviyelerini tekrar ziyaret edebiliriz” dedi.

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