Bitcoin’den yeni rekor

Kripto piyasası yükselişine devam ediyor. Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin 68 bin 530 dolar ile tarihi rekorunu yenilerken, Ethereum da 4824 dolarla rekor kırdı.

Sozcu.com.tr

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Kripto para piyasası 3 trilyon doları geçerek tarihi seviyelere ulaştı. Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin 68 bin 530 dolarla, Ethereum ise 4 bin 824 dolarla rekor tazeledi.

Geçtiğimiz hafta yatay bir seyir izleyen Bitcoin, dünkü artışla birlikte rekor seviyenin hemen altına yerleşmişti. Bitcoin, son atakla beraber tarihi seviyesini yeniledi.

Bitcoin, kripto paraların geneline yayılan yükseliş trendiyle 67 bin doların üzerine çıkarak rekor tazeledi. Dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin bir günde yüzde 3,5 değerlenerek 68 bin doların üzerinde işlem görmeye devam etti. Bitcoin şuan 68 bin 150 dolar seviyelerinde.

TESLAYI GEÇTİ

Piyasa değeri bakımından 1,244 trilyon dolar seviyesine ulaşan Bitcoin Tesla'yı geride bıraktı.

Hali hazırda Tesla’nın 1,227 trilyon dolar piyasa değeri bulunuyor.

ETHEREUM’DAN REKOR

Ethereum da yükselişine son hız devam ediyor. Dün rekor kıran Ethereum, rekorunu tazelemeye devam etti. Bir günde yüzde 2’nin üzerinde değer kazanan Ethereum şuanda 4 bin 816 dolar seviyesinde. Ethereum gün içinde en yüksek 4 bin 824 seviyesini gördü.

Her ikisi para birimi de haziran ayından bu yana iki katından fazla arttı ve ekim ayının başından bu yana dolar karşısında yaklaşık yüzde 70 değer kazandı.

Kriptolar, yoğun enerji tüketimine ve Çin’in kripto para birimi baskısına yönelik eleştirilerle birlikte Haziran ayında 30 bin doların altına düştü. Ardındansa toparlanma gerçekleşti. Mayıs ayında yakaladığı önceki rekor seviyelere geri dönen Bitcoin, dalgalanmaların ardından yeni rekorunu kırdı.

ETHEREUM İÇİN ŞAŞIRTAN TAHMİN

Bitcoin’den sonra en büyük ikinci para birimi olan Ethereum, blok zincir altyapısının kullanımının hızla artması ve adını Meta'ya dönüştüren Facebook gibi devlerin üzerinde çalıştığı ‘metaverse' projesi içinde de bu teknolojinin kullanılacağı beklentisi Ethereum’u da cazip kılıyor.

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, enflasyonun yükselmeye devam etmesi durumunda Ethereum’un yıl sonuna 8 bin doları görebileceği tahmininde bulundu.

Reuters’a konuşan Singapur merkezli kripto varlık yöneticisi Stack Funds’ın baş ekonomisti Matthew Dibb, büyük yatırımcılardan ve hatta emeklilik fonlarından gelen talepte keskin bir artışa işaret ederek, “Piyasanın değiştiği hissine kapılıyoruz” dedi.