Bitcoin’e El Salvador dopingi

Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul eden El Salvador'da ilgili yasanın yarın yürürlüğe girecek olması nedeniyle sosyal medyada kullanıcılar Bitcoin alma çağrısı yaptı, piyasalar hareketlendi.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul eden El Salvador’da ilgili yasanın yarın yürürlüğe girecek olması kripto piyasasını hareketlendirdi.

Sosyal medyada El Salvador’un bu hamlesini desteklemek isteyen kullanıcılar insanları küçük miktarlarda Bitcoin satın almaya çağırdı.

Sosyal medyadaki hareketlenme ile birlikte Bitcoin son 24 saattte yüzde 3,8 değer kazandı.

SOSYAL MEDYADA ÇAĞRI

Twitter ve Reddit gibi platformlarda bazı kullanıcılar, yasanın yürürlüğe gireceği tarih olan 7 Eylül’de 30 dolarlık Bitcoin alma çağrısında bulundu.

Reddit’in Bitcoin’le ilgili 3 milyon üyeli bir kanalında yapılan çağrının ardından Bitcoin fiyatında yükselme görüldü.

Tartışmada herkese aynı anda Bitcoin alma çağrısında bulunuldu.

Bloomberg’in haberine göre konu ile ilgili konuşan Singapur’daki kripto borsası Luno’nun yöneticisi Vijay Ayyar, kullanıcıların böyle bir planı gerçekten koordine edip hayata geçirmelerinin çok zor olduğunu söyledi.

BITCOİN VE ETHER ARTTI

Tüm bu gelişmeler üzerine geçtiğimiz hafta sonu boyunca 50 bin dolar bandında yatay seyreden Bitcoin, haftaya hızlı başladı. Son 24 saatte yaklaşık yüzde 4 değer kazanan kripto para, an itibariyle 51 bin 700 doların üzerinde.

Dünyanın en büyük ikinci kripto parası olan Ethereum ise yüzde 1,6 değer kazanarak 4 bin dolar seviyelerine yaklaştı. Ether an itibariyle 3 bin 940 dolar civarında.

RESMİ PARA OLACAK

Geçtiğimiz aylarda Orta Amerika ülkesi El Salvodar'da Bitcoin yasal para birimi olarak kabul edilmişti. Böylece El Salvador, bir kripto parayı yasal para birimi olarak kabul eden ilk devlet oldu. 6,5 milyon nüfuslu ülkede ABD dolarının yanı sıra Bitcoin de yasal para birimi olarak kullanabilecek.

El Salvador'un Bitcoin yasası 7 Eylül'de tam olarak yürürlüğe girecek ve isteyen El Salvadorlular hükümetin Chivo isimli dijital cüzdanını indirerek kimlik numaraları aracılığıyla 30 dolarlık Bitcoin kazanabilecek. Hükümet ayrıca Bitcoin yatırımlarını desteklemek için 150 milyon dolarlık bir fon oluşturduğunu açıkladı.

Ayrıca ülkede geçtiğimiz hafta, vatandaşların kripto varlıkları ABD dolarına dönüştürebilmesi için Bitcoin ATM’leri kuruldu.

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