Bloomberg: Erdoğan faiz indirimine karşı olanları görevden aldı

Dolar/TL Merkez Bankası'ndaki gece yarısı operasyonuyla 9,18'lik yeni zirveyi görürken, Bloomberg "Erdoğan faiz indirimine karşı olanları görevden aldı" dedi.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası’nda (TCMB) bir kez daha Cumhurbaşkanı kararlarıyla gece yarısı operasyonu yaşandı. Bu kez değiştirilen başkan değil, ikisi başkan yardımcısı olmak üzere üç Para Politikası Kurulu üyesi oldu.

Böylece, faiz oranlarının belirlendiği kurulun yedi üyesinden üçü görevden alınmış oldu ve kurulda Mart 2021’de başlayan Şahap Kavcıoğlu dönemi öncesinden sadece Dr. Emrah Şener kalmış oldu. Diğer dört üye, Kavcıoğlu döneminde atanan üyeler olarak sıralandı.

TÜMEN’İN BAŞKAN OLABİLECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Mayıs 2021’de TCMB’ye Başkan Yardımcısı olarak atanan Prof. Dr. Semih Tümen, PPK’daki beş aylık görev süresinin ardından koltuğunu kaybetti. Tümen’in mevcut başkan Şahap Kavcıoğlu’nun yerini alabileceğine dair söylentiler İngiliz Financial Times’ın geçen haftaki bir haberinde de yer bulmuştu.

Ağustos 2018’de Ağustos 2018’de TCMB’ye Başkan Yardımcısı olarak atanan Dr. Uğur Namık Küçük de görevden alınan bir diğer isim oldu.

2008’den bu yanan PPK üyesi olan ve covid19 gerekçesiyle faiz indirimi kararı alınan son PPK toplantına katılmayan Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alınan bir diğer isim oldu. Yavaş’ın ABD’de yaşarken PPK üyeliğinin devam etmesi tartışma ve eleştirilere neden olmuştu.

3 KİŞİ YERİNE 2 KİŞİ ATANDI

Görevden alınan iki başkan yardımcısının yerine sadece bir kişi atandı bu isim ise Taha Çakmak oldu. Prof. Dr. Yusuf Tuna ise Para Politikası Kurulu üyeliğine getirildi.

Taha Çakmak, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’nda Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Geçmişte TMSF ve BDDK yönetim kurullarında bulunan Prof. Dr. Yusuf Tuna ise son olarak Şekerbank’ta yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyordu.

‘İNDİRİME KARŞI OLANLAR GÖREVDEN ALINDI’

Bloomberg’den Çağan Koç, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, “Görevden alınan Uğur Namık Küçük, son PPK toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimine karşı çıkmıştı. Abdullah Yavaş ise Covid-19'a yakalandığı için oy kullanmamıştı. Kaynaklara göre Erdoğan'ın faiz indirim çağrılarıyla aynı fikirde olmayan isimler görevden alındı” ifadelerine yer verdi.

Reuters, geçen hafta geçtiği “Erdoğan son TCMB Başkanı’ndan da soğuyor” başlıklı haberde “Kaynaklar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sadece yedi ay önce göreve getirdiği Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'a güvenini kaybetme aşamasına geldiğini, son haftalarda iletişiminin de belirgin şekilde azaldığını söylediler.” ifadeleri yer almıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bu haberi yalanlamıştı.

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