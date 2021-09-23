Bloomberg: Erdoğan’ın istediği olursa kurda rekor görülebilir

Bloomberg'in bugünkü faiz kararı öncesindeki son analizinde TCMB'nin piyasalar ile Erdoğan arasında sıkıştığı belirtildi. 23 ekonomist arasında indirim tahmin eden tek ekonomist, böylesi bir durumda TL'nin rekor düşük seviyeye gerileyebileceği uyarısında bulundu.

Emre DEVECİ

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Merkez Bankası (TCMB) bugün saat 14.00'te merakla beklenen faiz kararını açıklayacak. Genel beklenti faizin yüzde 19'da sabit tutulması yönünde ancak indirim bekleyenler kurumlar ve ekonomistler de bulunuyor.

Konuya ilişkin ABD merkezli finans ajansı Bloomberg'de bugün Çağan Koç imzasıyla yayımlanan “Türkiye faiz oranlarını belirlerken Erdoğan piyasalara karşı” başlıklı analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz indirimi çağrısı yaptığı ancak böylesi bir adım olursa TL'nin rekor düşük seviyeye gerileme riski bulunduğu vurgulandı.

‘İNDİRMEZSE ERDOĞAN, İNDİRİRSE PİYASA TEPKİSİ’

Kavcıoğlu'nun koltuğu oturduğu andan bu yana geçen süredeki en kritik kararını vermek üzere olduğuna işaret eden ajans, “Faizi sabit tutarsa Erdoğan'ın öfkesiyle karşılaşır, Erdoğan'a boyun eğip faiz indirirse de piyasaların tepkisiyle” yorumuna yer verdi.

Bloomberg anketine katılan 23 ekonomistten 22'sinin bugün faizin sabit tutulmasını beklediğini, sadece 1 ekonomistin faiz indirimi beklediğini aktaran ajans, 50 baz puanlık indirim bekleyen HSBC Portföy Yönetim Başekonomisti İbrahim Aksoy'un son iki yılda Bloomberg anketlerinde faiz tahminlerinin doğruluğunda ilk sırada olduğu notunu da düştü.

Aksoy, faiz indirimi durumunda TL'nin rekor düşük değere gerileyebileceği uyarısında bulundu.

2 YILDA 3 BAŞKAN KOVDU

Faizin sabit tutulması beklentisinin, enflasyon yüzde 19,25'e yükselip yüzde 19'luk politika faizini aştığı için sürpriz olmadığını belirten ajans, öte yandan, pandeminin Türkiye ekonomisine verdiği zararla destek kaybeden ve son iki yılda üç merkez bankası başkanını kovmuş olan Erdoğan'ın eylülde faiz indirimi çağrısı yaptığını, faiz indirilirse enflasyonun da düşeceğini iddia ettiğini aktardı.

Analizde ayrıca, daha önce birçok kez “beklenen ve gerçekleşen enflasyonun üzerinde faiz vereceğiz” diyen Kavcıoğlu'nun söylem değiştirdiği, pandeminin getirdiği olağanüstü şartları gerekçe göstererek odağına çekirdek enflasyonu almaya başladığı hatırlatıldı.

‘GERÇEKLİK İLE SİYASİ TALEPLER ARASINDA SIKIŞTI’

TD Securities'de baş stratejist olan Cristian Maggio, faizin sabit tutulacağı tahminini paylaşarak “Eğer bu hafta indirim olursa, bu kararın siyasi motivasyonla alındığı çok açık olacak ve vereceği zarar bir iki ay önceye göre bile daha çok olacak” dedi.

Bloomberg Economics'ten Ziad Daoud, TCMB'nin ekonomik gerçeklik ile siyasi talepler arasında sıkışıp kaldığını, ekonominin daha sıkı bir politikaya ihtiyaç duyduğunu ancak Erdoğan'ın gevşeme talep ettiğini dile getirdi. Daoud, faizin sabit tutulmasını beklediğini söyledi.

Haberde ayrıca, Kavcıoğlu'nun göreve atandığı 20 Mart tarihinden bu yana TL'nin yüzde 16 değer kaybettiği hatırlatıldı.

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