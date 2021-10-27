BM Dünya Gıda Programı Direktörü: Elon Musk’ın servetinin yüzde 2’si dünyadaki açlığı çözer

Birleşmiş Milletler Gıda Programı direktörü David Beasley, Elon Musk'ın servetinin yüzde 2'sinin dünyadaki açlığı çözebileceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, küçük bir grup ultra zenginin net servetinin küçük bir kısmı ile dünyadaki açlığın çözülmesine yardımcı olabileceğini söyledi.

“KARMAŞIK DEĞİL”

David Beasley, CNN’de verdiği röportajda, dünyanın en zengin iki adamı Jeff Bezos ve Elon Musk’ı hedef aldı.

Musk’ın servetinin yalnızca yüzde 2’sinin milyonlarca insanı ölümden kurtaracağını belirten Beasley, “Kelimenin tam anlamıyla ölecek olan 42 milyon insana yardım etmek için 6 milyar dolar gerekiyor. Bu karmaşık değil” diye ekledi.

Beasley, iklim değişikliği ve corona virüsü salgını gibi çeşitli krizlerin yarattığı büyük fırtına nedeniyle birçok ülkenin kıtlıkla yüz yüze gelebileceğini belirtti.

SERVETLERİ KATLANDI

Bloomberg milyarderler endeksine göre Tesla CEO’su Musk’ın net serveti yaklaşık 289 milyar dolar.

ABD’li milyarderlerin net serveti, pandeminin başlamasından bu yana neredeyse iki katına çıktı. Araştırmaları Enstitüsü ve Amerikalılar Vergi Adaleti için Amerikalılar isimli araştırma kuruluşlarının raporlarına göre milyarderlerin toplam serveti ekim ayında 5,04 trilyon dolar oldu.

DÜNYADA MİLYONLARCA İNSAN AÇLIKLA BOĞUŞUYOR

Pazartesi günü BM tarafından yayımlanan bir rapora göre, Afganistan nüfusunun yarısı, yaklaşık 22 milyon kişi açlık tehdidiyle karşı karşıya.

Etiyopya’da ise Tigray bölgesinde 5,2 milyon insanın acil gıda yardımına ihtiyacı olduğunu tahmin ediyor.

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