Borç krizi içindeki Çinli Evergrande’nin hisseleri işleme kapatıldı

Borç krizi içerisindeki Çinli Evergrande'nin hisseleri, Hong Kong borsasında işeme kapatıldı. Borç krizinin piyasalara yayılacağı endişesi tekrar gündeme geldi.

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Borç krizi yaşayan Çinli dev gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande’nin ve gayrimenkul yönetim biriminin hisseleri Hong Kong borsasında işleme kapatılması şirketin varlıklarını satabileceğine dair piyasalarda spekülasyona neden oldu.

Çin’in bir zamanlar en büyük gayrimenkul geliştirme şirketi olan Evergrande 305 milyar dolar olan borcunu ödeyemediği için ülkenin en büyük yeniden yapılandırmasıyla karşı karşıya kalabilir.

Hong Kong borsası Evergrande ve Evergrande Property Services Group’un hisselerinin işleme kapatılmasına dair bir gerekçe bildirmezken, hisselerin işleme kapatılması konusunda kimin adım attığı kesin değil. Evergrande henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

ENDİŞELER TEKRAR GÜNDEMDE

Ancak, bu adım varlık satışına gidilebileceği spekülasyonlarına neden olurken, aynı zamanda Evergrande iflas eder ya da tasfiye edilirse piyasalarda krizin Çin’in gayrimenkul sektörüne ya da genel olarak tüm ekonomiye yayılabileceği riskine dair endişeleri tekrar gündeme getirdi.

Çinli gayrimenkul grubu Hopson Development büyük bir satın alım ve muhtemel bir zorunlu çağrı açıklaması beklediğini belirtmesinin ardından hisselerinin işleme kapatıldığını duyurdu.

ŞİRKET YORUM YAPMADI

Bu anlaşmanın Evergrande ile bağlantılı olup olmadığı bilinmezken, Hopson konuya ilişkin başka bir açıklama yapmadı.

Hisselerin işleme kapatılmasının ardından offshore yuan dolar karşısında yaklaşık %0.3 değer kaybederken, Hong Kong Hang Seng endeksi de geriledi. (REUTERS)

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