‘Borç sarmalına düştük’

Önümüzdeki yıl her 100 liralık vergi gelirinin 19.1 lirası faize gidecek. Eğer gelecek yıl da dolar 2 liraya yakın artarsa borca 250 milyar liraya yakın da yeni kur farkı binecek.

Başak KAYA

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından döviz kurlarındaki oynaklık nedeniyle alt üst olan bütçeyi SÖZCÜ'ye değerlendirdi. Altay, “Gelecek yıl alacaklılara, ‘Borcumun anaparasını ödeyemiyorum, bana yeniden borç ver', ‘Döviz kurundan gelen artışı da ödeyemiyorum kur artışı kadar yeni borç ver', ‘Borcumun faizini de ödeyemiyorum, faiz kadar bana yeni borç ver', ‘Gelirim faiz dışı normal harcamalarımı karşılamıyor, 38 milyar lira daha yeni borç ver' diyeceğiz. Bunun adı borç sarmalıdır'' dedi.

2022 yılında bütçeden 240.4 milyar lira faiz ödeneceğini, her 100 liralık vergi gelirinin 19.1 lirasını faiz olacağını söyleyen Altay, “Bu rakama devletin borcunun yüzde 56'sını oluşturan döviz ve altın cinsinden borçların kur artışından gelen yükü dahil değil'' dedi ve şunları söyledi:

BU BİR HORTUM

“Bunun adı borç sarmalıdır. Parayı milletin cebinden alıp bir avuç para babasının kasasına aktaran bir hortumdur. 21 Ekim'de Merkez Bankası faizi 2 puan indirdi, borçlanma faizi 20'nin üzerinde kalmaya devam etti. Merkez Bankası'nın emir komuta ile faiz indirmesine rağmen Hazine'nin borçlanma, bankaların kredi faizlerinin yükselmesinin gerçek nedeni devletin içinde bulunduğu bu borç sarmalıdır.”

“100 LİRALIK VERGİNİN 40'I BİRİLERİNE GİDİYOR”

CHP'li Altay, “Kur artışını da dahil edersek her 100 liralık verginin en az 40 lirası bir avuç büyük para sahibinin, banka patronunun gelir hanesine yazılıp, servetine eklenecek. Döviz kurunda yaşanan her 1 liralık artış da devletin borcuna 137 milyar lira yük getiriyor. Eğer döviz kuru gelecek yıl da bu yıl olduğu gibi 2 liraya yakın artarsa 250 milyar liraya yakın da yeni kur farkı binecek” dedi.