“Borçları yine ertelenmezse binlerce esnaf kepenk kapatır”

CHP’li Gürsel Tekin, “Borçları seneye ertelenmezse yakında binlerce esnaf kepenk kapatabilir” dedi.

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin iktidara çağrıda bulunarak, esnaf için borç yapılandırmasının gelecek yıla ertelenmesi talebinde bulunarak, “Yakında binlerce esnaf kepenk kapatabilir” uyarısını yaptı. Önlem alınmazsa işsizler ordusuna binlerce kişinin katılacağına dikkat çeken Tekin, yapılandırma başvuru süresinin gelecek yıla kadar uzatılması gerektiğini ve taksit ödemelerinin de 2022 sonuna çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Pandemi nedeniyle yaklaşık 1.5 yıldır iş yeri kapalı olan esnafa yapılandırma için tanınan süresinin dolduğunu hatırlatan Tekin, “Esnaf için yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde çok büyük bir krizle karşı karşıya kalacağız” dedi.

CİRO KAYBI ÇOK BÜYÜK

Yapılandırma yapan esnafın ödeme zamanının geldiğini ancak ödeme gücünün olmadığını söyleyen Tekin, şunları söyledi:

“Halen birçok sektörde normale dönüş olmadı. Esnafımız çok ciddi ciro kaybı ile karşı karşıya kaldı. Zaten 15 ayı aşkın süredir faaliyetleri aç-kapa yapılarak durdurulan esnaf ve çalışanlar perişan bir şekilde yaşamını sürdürmekte. Milyonlarca esnaf ödemeleri yapabilecek güçte değil.”

Bu yapılandırma da başarısız olmaya mahkum

Mevcut ekonomik kriz ortamında süre uzatılmazsa öncekiler gibi bu yapılandırmanın da başarısız olmaya mahkum olduğunu vurgulayan Tekin, şöyle konuştu:

“İktidar bu doğrultuda doğru adımlar atarsa milyonlarca mükellef, esnaf, işletme rahatlayacak, kendi ödeme gücü ve kazancına göre beyan edeceği şekilde yapılacak ödemeler, kamu maliyesine ve bütçeye ciddi nakit gelir akışı sağlayacaktır. Aksi halde esnaf yeniden vergi borcu, ceza faizi, gecikme faizi gibi durumlarla karşı karşıya kalır.”