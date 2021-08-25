Borcunu ödeyemeyen 603 bin kişi icraya verildi

Vatandaşın bankalara, finansman şirketlerine, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ’ye olan toplam borcu 989 milyar liraya ulaştı.

Ali Ekber ERTÜRK

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Ocak-ağustos ayları arasında borcunu ödeyemediği için 603 bin kişi de icraya verildi. 1 Ocak- 20 Ağustos tarihleri arasında icra ve iflas dairelerine toplam 4 milyon 522 bin yeni dosya daha geldi. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre 863 bin adet arttı. Vatandaşların, bankalara, finans ve varlık yönetim şirketleri ile TOKİ'ye olan toplam borcu da 989 milyar liraya ulaştı.

TAKİBE DÜŞÜYOR

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “İcra dairelerindeki dosya sayısı hızla artıyor. Borcunu ödeyemediği için 603 bin vatandaş icraya verildi. Vatandaşın elinde ne var ne yoksa haciz yoluyla alınıyor” dedi. Borcunu ödeyemeyenler hakkında icra işlemlerinin hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Başevirgen, “Hayat pahalılığı altında ezilen, pandemide gelirsiz ve desteksiz bırakılan vatandaşlar, bir de ellerindekinden oluyor. Takibe alınan vatandaş sayısında patlama yaşanıyor” dedi.

Takibe alınanların oranı yüzde 75 arttı

Yılın ilk 6 ayında 474 bin vatandaşın tüketici kredisi, 222 bin vatandaşın da kredi kartı borcunu ödeyemediği için bankalar tarafından takibe alınarak icralık oldu. Geçen yıl aynı dönemde 206 bin kişi tüketici kredisi, 199 bin kişi de kredi kartı borcu yüzünden icraya verilmişti. Bankalar tarafından borcunu ödeyemediği için takibe alınanların sayısı geçen yıla göre yüzde 75 arttı.