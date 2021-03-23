Borsa bugün de devre kesti

Piyasalarda Naci Ağbal’ın görevden alınmasının yankıları sürmeye devam ediyor. BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlık koltuğunda yaşanan değişimin ardından ikinci işlem bugüne de düşüşle başladı.

BIST 100 endeksi güne yüzde 5,4 düşüşle 1.304 puandan başladı ve yine devre kesici uygulaması çalıştı. Vadeli işlemlerde de açılıştan sonra yüzde 5’i aşan kayıplar yaşandı.

TCMB’de yaşanan başkan değişikliği kararını takip eden ilk işlem gününde BIST 100 endeksinde iki kez işlemlere ara verilmiş ve endeks günü yüzde 10’a yakın kayıpla tamamlamıştı.